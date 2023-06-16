ЄС не підтримає ініціативу африканських лідерів, якщо це передбачатиме заморозку конфлікту – Стано

В Європейському Союзі не підтримуватимуть ініціативу африканських лідерів щодо повномасштабної війни Росії проти України, якщо вона передбачатиме заморозку конфлікту. Українська сторона раніше повідомляла, що так РФ отримає час для підтягування сил.

Відповідну заяву зробив речник Європейської комісії Петер Стано під час брифінгу в Брюсселі.

Він наголосив, що мир може настати лише після того, як російський диктатор Володимир Путін припинить тероризувати мирних жителів та виведе московські війська з території України.

Водночас в Євросоюзі звернули увагу на той факт, що візит африканських лідерів до Києва супроводжувався черговою ракетною атакою Російської Федерації, зазначив Петер Стано.

– Африканські лідери зараз у Києві. Їх привітали особливим чином – новою ракетною атакою Путіна. Я сподіваюся, це допоможе їм зрозуміти, хто є агресором, як він поводиться і які його справжні наміри, – стверджує речник Єврокомісії.

Він наголошує, що ЄС вітає серйозні зусилля для досягнення миру, проте першочергово для цього потрібно говорити з країною-агресором Російською Федерацією, яка тероризує Україну вже понад 1,5 року.

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