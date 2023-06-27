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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

В ОАЕ загорівся 36-поверховий хмарочос

В ОАЕ загорівся 36-поверховий хмарочос

В Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа в 36-поверховому хмарочосі.

Вогонь охопив кілька поверхів будівлі.

На кадрах, які з’явилися в мережі, видно, що пожежники намагаються приборкати полум’я.

Інформація про загиблих чи постраждалих поки що не надходила.

Джерело: Fast News Network

ОАЕ, Пожежа
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