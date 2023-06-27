В ОАЕ загорівся 36-поверховий хмарочос

В Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа в 36-поверховому хмарочосі.

#BREAKING: Large fire erupts at residential high-rise in Ajman, UAE pic.twitter.com/xsprfV89AH — Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023

Вогонь охопив кілька поверхів будівлі.

#BREAKING A Residential high-rise building in Ajman, United Arab Emirates is currently on fire with multiple floors burning; no word on injuries at this time.#Ajman #UAE #MiddleEast

pic.twitter.com/eNIN9VKC6b — Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023

На кадрах, які з’явилися в мережі, видно, що пожежники намагаються приборкати полум’я.

Інформація про загиблих чи постраждалих поки що не надходила.

#BREAKING Another angle of the massive building fire in Ajman, United Arab Emirates with firefighters working to extinguish the blaze. pic.twitter.com/lJEVfSp2cD — Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023

Джерело: Fast News Network

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