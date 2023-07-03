Умови вступу України до НАТО будуть визначені лише після війни – Пісторіус
Північноатлантичний союз ніколи не має стати стороною конфлікту, саме тому НАТО не зможе відповісти щодо вступу України, поки триває війна.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
– Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Так Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу блоку. Це важливий крок в адаптації до структур і процесів НАТО, – наголосив він.
На його думку, коли настане цей день, усі члени блоку, яких на той момент разом зі Швецією буде вже 32, разом з Україною вирішуватимуть умови вступу до НАТО.
Раніше в Офісі президента заявили, що Україні потрібне запрошення щодо початку вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня, інакше президенту Володимиру Зеленському немає сенсу туди їхати.
Джерело: Rzeczpospolita
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк