Північноатлантичний союз ніколи не має стати стороною конфлікту, саме тому НАТО не зможе відповісти щодо вступу України, поки триває війна.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Так Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу блоку. Це важливий крок в адаптації до структур і процесів НАТО, – наголосив він.

На його думку, коли настане цей день, усі члени блоку, яких на той момент разом зі Швецією буде вже 32, разом з Україною вирішуватимуть умови вступу до НАТО.

Раніше в Офісі президента заявили, що Україні потрібне запрошення щодо початку вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня, інакше президенту Володимиру Зеленському немає сенсу туди їхати.

Джерело: Rzeczpospolita

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