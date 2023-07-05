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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Перед пожежею пролунав вибух: у Великому Новгороді горить ТЕЦ

пожежа в Росії (Великий Новгород)

У російському місті Великий Новгород спалахнула масштабна пожежа на газотурбінній тепловій електростанції.

За даними російських Telegram-каналів, перед пожежею на території Лузької ТЕЦ пролунав гучний вибух.

У російському МНС повідомили, що площа загоряння становить 2 300 кв.м.

Нагадаємо, що кілька днів тому в російському Нижньому Новгороді на шосе Жирокомбінату годину вирувала масштабна пожежа.

Густий чорний дим було видно з усіх районів міста.

Як поінформували у Державній інспекції праці в Нижньогородській області, на хімічному заводі Бальзам спалахнула цистерна з толуолом.

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Перед пожежею пролунав вибух: у Великому Новгороді горить ТЕЦ

Пожежа, Росія
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