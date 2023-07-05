Перед пожежею пролунав вибух: у Великому Новгороді горить ТЕЦ
У російському місті Великий Новгород спалахнула масштабна пожежа на газотурбінній тепловій електростанції.
За даними російських Telegram-каналів, перед пожежею на території Лузької ТЕЦ пролунав гучний вибух.
У російському МНС повідомили, що площа загоряння становить 2 300 кв.м.
Нагадаємо, що кілька днів тому в російському Нижньому Новгороді на шосе Жирокомбінату годину вирувала масштабна пожежа.
Густий чорний дим було видно з усіх районів міста.
Як поінформували у Державній інспекції праці в Нижньогородській області, на хімічному заводі Бальзам спалахнула цистерна з толуолом.
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