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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кількість могил зросла. З’явилися супутникові знімки кладовища ПВК Вагнера

Кладовище Вагнерівців

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти зазнають величезних втрат, чимало живої сили втратила і терористична організація ПВК Вагнера. 

У мережі з’явилися фото кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. Кадри оприлюднив російський активіст Віталій Вотановський. 

Він зазначив, що за 7 місяців цвинтар збільшився на 776 могил. Кількість могил зросла з 48 до 824.

– За 8 місяців зайнято 50% площі, – написав Вотановський під фото кладовища.

Також він зауважив, що біля каплиці розширюється колумбарій.

Кількість могил зросла. З’явилися супутникові знімки кладовища ПВК Вагнера

Кладовище Вагнерівців/Фото Віталія Вотановського

Кладовище Вагнерівців

Кладовище Вагнерівців/Фото Віталія Вотановського

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив, що з травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Раніше ми розповідали, що після затишшя у червні 2023 року за останні сім днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті.

Українські війська впевнено просуваються як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює Росія.

Викликом для російських військових, найімовірніше, є поганий моральний стан, поєднання різнорідних підрозділів та обмежена здатність знаходити та вражати українську артилерію.

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