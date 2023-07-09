Кількість могил зросла. З’явилися супутникові знімки кладовища ПВК Вагнера

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти зазнають величезних втрат, чимало живої сили втратила і терористична організація ПВК Вагнера.

У мережі з’явилися фото кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. Кадри оприлюднив російський активіст Віталій Вотановський.

Він зазначив, що за 7 місяців цвинтар збільшився на 776 могил. Кількість могил зросла з 48 до 824.

– За 8 місяців зайнято 50% площі, – написав Вотановський під фото кладовища.

Також він зауважив, що біля каплиці розширюється колумбарій.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив, що з травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Раніше ми розповідали, що після затишшя у червні 2023 року за останні сім днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті.

Українські війська впевнено просуваються як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює Росія.

Викликом для російських військових, найімовірніше, є поганий моральний стан, поєднання різнорідних підрозділів та обмежена здатність знаходити та вражати українську артилерію.

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