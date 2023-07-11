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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вікно можливостей для прогресу у війні закриється до кінця року – президент Чехії

президент Чехії Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу “більш-менш закриється до кінця цього року”.

Про це він сказав на саміті НАТО у Вільнюсі, передає The New York Times.

Він зазначив, що майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішній рівень підтримки.

За словами президента Чехії, до наступного року “ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну, надаючи їй більше зброї”.

– Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів, – наголосив Петр Павел.

Його слова контрастують із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України залишиться на тому ж рівні в найближчому майбутньому.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що інавгураційний саміт Україна-НАТО відбудеться завтра, на ньому буде запропоновано план вступу України до НАТО.

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Джерело: NYT
Війна в Україні, контрнаступ, Петр Павел, Чехія
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