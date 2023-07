В Європі аномальна спека: синоптики кажуть, що буде ще гірше

У багатьох країнах Європи, особливо на півдні, вирує спека. Синоптики побоюються, що такі показники можуть стати новими температурними рекордами.

У 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки. Серед міст, які найбільше постраждали від спеки, Рим, Флоренція та Болонья. Синоптики припускають, що на Сицилії та Сардинії температура може піднятися до 49 °C, що стане найспекотнішим показником за всю історію спостережень в Європі.

Червоний рівень означає, що навіть цілком здорові люди можуть опинитися в небезпеці. Італійський уряд порадив тим, хто перебуває в зонах підвищеної небезпеки, уникати прямих сонячних променів з 11:00 до 18:00.

Уряд також застерігає людей особливо піклуватися про людей похилого віку та вразливі групи населення.

Від екстремальних температур потерпають також деякі райони Греції, Франції та Іспанії. The Guardian пише про випадки втрати свідомості туристами в Греції та Італії, а також про смерть робітника на вулиці поблизу Мілану.

Останніми днями температура в Греції сягнула 40 ºС і вище. На туристичних об’єктах волонтери роздають пляшки з водою, а влада Греції у п’ятницю вирішила ненадовго закрити Акрополь в Афінах, щоб захистити відвідувачів від спеки.

Існують також побоювання, що спека може спричинити лісові пожежі в країні. Грецький уряд в разі такої ситуації вже оголосив про плани щодо надзвичайних ситуацій.

Аналогічний червоний рівень оголосили на Кіпрі. Людей закликали бути обережними та уникати використання будь-якої техніки, яка може спричинити пожежу. У столиці Нікосії понад два десятки людей похилого віку знайшли притулок у спеціальному пункті, який муніципалітет зарезервував на випадок літньої спеки.

Іспанські прибережні райони, такі як Лас-Пальмас, Тенеріфе і Фуертевентура на Канарських островах, опинилися в зоні високого ризику лісових пожеж. У середу в іспанському південно-східному місті Альбокс було зафіксовано 45 ºС.

Через це у лісистій місцевості на півночі острова Ла-Пальма на Канарських островах влада евакуювала щонайменше 500 людей.

За словами президента Канарських островів Фернандо Клавіхо, пожежа знищила щонайменше 11 будинків.

Він додав, що вогонь знищив близько 346 акрів землі.

Державне метеорологічне агентство Іспанії Aemet повідомило, що в неділю очікується нова хвиля спеки з найвищими температурами.

Поки Європа лише входить у пік величезних температур, у США вже відчувають наслідки екстремальної спеки. У штаті Арізона у місті Фенікс вже 15 днів поспіль температура перевищує показник 43,3 ºС.

Влада створила мобільні клініки, які надають допомогу безпритульним, що страждають від опіків третього ступеня і сильного зневоднення.

У Лас-Вегасі лікарі швидкої допомоги намагаються надати допомогу зневодненим будівельникам і літнім мешканцям, які знепритомніли. Повідомляється, що у п’ятницю вдень пожежники в Південній Каліфорнії боролися з трьома окремими лісовими пожежами.

За словами метеоролога Sky News Кріса Інгланда, ймовірно, основною причиною нестерпної спеки в Європі та Америці є зміна клімату.

Тим часом у Південні Кореї вирує не спека, а сильні зливи та повені. Відомо про щонайменше 22 загиблих через смертоносні повені та зсуви ґрунту, які спричинили проливні зливи.

