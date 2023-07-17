Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди

зерно
Фото: Depositphotos

Непродовження зернової угоди, термін якої спливає у понеділок 17 липня, коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат.

Про це в інтерв’ю CBS сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що не може передбачити дії російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження зернової угоди. До того ж, протягом останніх місяців глава Кремля неодноразово змінював свою думку.

– Якщо вона (РФ – Ред.) вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат, – сказав він.

Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, однак США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.

Читайте також
Путін дав згоду на продовження зернової угоди – ЗМІ
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди

Війна в Україні, Росія, США, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі, спалахнула пожежа
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
Після деокупації Криму Україна може покарати близько 10 тис. осіб за співпрацю з владою РФ – Ташева
Таміла Ташева
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь