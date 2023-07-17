Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
Непродовження зернової угоди, термін якої спливає у понеділок 17 липня, коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат.
Про це в інтерв’ю CBS сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Він зазначив, що не може передбачити дії російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження зернової угоди. До того ж, протягом останніх місяців глава Кремля неодноразово змінював свою думку.
– Якщо вона (РФ – Ред.) вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат, – сказав він.
Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, однак США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.
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