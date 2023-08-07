Пшениця у світі подорожчала після атак дронів на кораблі РФ у Чорному морі – Bloomberg
Пшениця зросла в ціні після того, як Україна морськими дронами вдарила по російському нафтовому танкеру і військовому кораблю РФ.
Про це пише Bloomberg.
У понеділок ф’ючерси в Чикаго зросли на 3,4% до $6,545 за бушель (міра для сипучих товарів, приблизно 35 л), а в Сіднеї торгувалися по $6,4725. У п’ятницю торги закрилися на 1% вище.
Оле Хоуе, головний виконавчий директор брокерської та консультаційної компанії IKON Commodities, заявив, що ризик у Чорному морі зростає з кожним днем. Судноплавство в порту Новоросійська було зупинено на кілька годин після атаки на російський військовий корабель Оленегорський горняк у ніч на 4 серпня.
На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія щодня продає на світових ринках, а також він є основним транзитним коридором для казахської нафти.
Ф’ючерси на пшеницю цього року знизилися майже на 20%, зазначає Bloomberg.
17 липня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. Проте РФ нібито негайно повернеться до неї після того, як її умови виконають.