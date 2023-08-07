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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пшениця у світі подорожчала після атак дронів на кораблі РФ у Чорному морі – Bloomberg

Пшениця у світі подорожчала після атак дронів на кораблі РФ у Чорному морі – Bloomberg
Фото: Pexels

Пшениця зросла в ціні після того, як Україна морськими дронами вдарила по російському нафтовому танкеру і військовому кораблю РФ.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок ф’ючерси в Чикаго зросли на 3,4% до $6,545 за бушель (міра для сипучих товарів, приблизно 35 л), а в Сіднеї торгувалися по $6,4725. У п’ятницю торги закрилися на 1% вище.

Оле Хоуе, головний виконавчий директор брокерської та консультаційної компанії IKON Commodities, заявив, що ризик у Чорному морі зростає з кожним днем. Судноплавство в порту Новоросійська було зупинено на кілька годин після атаки на російський військовий корабель Оленегорський горняк у ніч на 4 серпня.

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На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія щодня продає на світових ринках, а також він є основним транзитним коридором для казахської нафти.

Ф’ючерси на пшеницю цього року знизилися майже на 20%, зазначає Bloomberg.

17 липня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. Проте РФ нібито негайно повернеться до неї після того, як її умови виконають.

Джерело: Bloomberg
Зерно, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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