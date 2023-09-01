Угорщина вкотре заблокувала €500 млн ЄС на військові потреби України

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі в Толедо (Іспанія) вкотре не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі €500 млн з Європейського фонду миру (EPF) на фінансування військових потреб України.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявив Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

Глава дипломатії ЄС зауважив, що на зустрічі 31 серпня обговорили його пропозицію виділити на фінансування військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру €20 млрд на наступні чотири роки.

Боррель зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС висловили рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою так довго, як це потрібно. Він також висловив сподівання, що Рада ЄС погодить його пропозицію до кінця року.

Водночас, очільник європейської дипломатії висловив жаль, що восьмий транш у розмірі €500 млн з Європейського фонду миру досі заблокований через непримиренну позицію Угорщини.

– Я сподіваюсь, ми зможемо розблокувати його впродовж наступних тижнів. Це проблема, яку все ще потрібно вирішити, – зазначив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у березні 2023 року ЄС узяв на себе зобов’язання протягом року надати Україні 1 млн артилерійських снарядів.

13 травня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про намір ЄС прискорити постачання боєприпасів до України, з огляду на колосальні показники щоденного використання артилерійських снарядів ЗСУ на фронті.

Однак 15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через внесення Києвом угорського OTP банку до списку міжнародних спонсорів війни, йому “дуже важко” підтримати будь-яке нове рішення стосовно України.

7 липня Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої домовленості щодо передачі Україні траншу обсягом €500 млн для підтримки нарощування виробництва боєприпасів класу земля-земля, артилерійських снарядів і ракет.

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