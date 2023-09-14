США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп

Сполучені Штати занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР на тлі зустрічі лідерів країн Володимира Путіна і Кім Чен Ина, яка відбулася 12 вересня.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

– Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі й не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій “священній боротьбі” Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння, – сказав він.

За словами Міллера, США мають підстави вважати, що Путін і Кім Чен Ин обговорювали постачання зброї РФ.

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На його думку, той факт, що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, що за півтора року війни проти України Кремль зазнав колосальних втрат.

– Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, думаючи, що він відновить славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди й мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу, – наголосив Міллер.

Речник Держдепу наголосив, що США без вагань запровадять санкції як проти Російської Федерації, так і проти Північної Кореї.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що Росія таємно отримує боєприпаси від КНДР вже півтора місяця.

Зокрема, снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які використовуються для гармат радянського зразка, та ракети до РСЗВ Град.

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