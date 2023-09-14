Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп

Кім Чен Ин і Путін
Фото: Getty Images

Сполучені Штати  занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР на тлі зустрічі лідерів країн Володимира Путіна і Кім Чен Ина, яка відбулася 12 вересня.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

– Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі й не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій “священній боротьбі” Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння, – сказав він.

За словами Міллера, США мають підстави вважати, що Путін і Кім Чен Ин обговорювали постачання зброї РФ.

Зараз дивляться

На його думку, той факт, що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, що за півтора року війни проти України Кремль зазнав колосальних втрат.

– Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, думаючи, що він відновить славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди й мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу, – наголосив Міллер.

Речник Держдепу наголосив, що США без вагань запровадять санкції як проти Російської Федерації, так і проти Північної Кореї.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що Росія таємно отримує боєприпаси від КНДР вже півтора місяця.

Зокрема, снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які використовуються для гармат радянського зразка, та ракети до РСЗВ Град.

Читайте також
Аналітики розповіли, як вплине на війну постачання з КНДР боєприпасів для Росії
Кім Чен Ин

Війна в Україні, Володимир Путін, Держдеп США, Кім Чен Ин, КНДР, Російська агресія, Росія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чотирьом військовим РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру
Буча, тіло вбитого мирного мешканця
РФ хоче організувати оперативну паузу на 5 місяців на фронті – Подоляк
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Пілот РФ навмисно намагався збити літак Великої Британії в 2022 році – BBC
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Болгарія за відновлення експорту зерна з України після 15 вересня – Шмигаль
Денис Шмигаль
“Неправильний тон”. Пісторіусу не сподобалось, що Німеччину кваплять з рішенням про надання Україні Taurus
Борис Пісторіус

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
США занепокоєні поглибленням військової співпраці між РФ та КНДР – Держдеп
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь