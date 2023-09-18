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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Польща, Угорщина і Словаччина припиняють консультації у Брюсселі щодо українського зерна

зерно
Фото: Depositphotos

Польща, Угорщина та Словаччина заявили про припинення участі у координаційній платформі Європейської комісії з українського зерна.

За даними польських журналістів з посиланням на джерело в Європейському Союзі, платформу створили для врегулювання питань, пов’язаних з імпортом зерна з України.

Регулярні зустрічі відбувалися у Брюсселі. Там брали участь представники України, Європейської комісії, Болгарії, Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини.

Зараз дивляться

Три країни відмовилися брати участь у роботі платформи у відповідь на заяви України подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини до арбітражу Світової організації торгівлі.

Держави ухвалили цей крок через те, що нібито Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у розглядах СОТ, повідомляють неназвані джерела в ЄС.

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що українська сторона вбачає в діях Польщі, Угорщини та Словаччини порушення міжнародних зобов’язань. За її словами, для України принципово довести, що окремі країни ЄС не можуть забороняти імпорт українських товарів.

Постійний представник Польщі в Європейському Союзі Анджей Садос підтвердив той факт, що надалі Польща має наміри обговорювати питання сільськогосподарської політики лише з 27 країнами ЄС.

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Джерело: РАР

Єврокомісія, Європейський Союз, Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Польща, Словаччина, Угорщина
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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