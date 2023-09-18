Польща, Угорщина і Словаччина припиняють консультації у Брюсселі щодо українського зерна
Польща, Угорщина та Словаччина заявили про припинення участі у координаційній платформі Європейської комісії з українського зерна.
За даними польських журналістів з посиланням на джерело в Європейському Союзі, платформу створили для врегулювання питань, пов’язаних з імпортом зерна з України.
Регулярні зустрічі відбувалися у Брюсселі. Там брали участь представники України, Європейської комісії, Болгарії, Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини.
Три країни відмовилися брати участь у роботі платформи у відповідь на заяви України подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини до арбітражу Світової організації торгівлі.
Держави ухвалили цей крок через те, що нібито Україна може використати інформацію, надану в рамках координаційної платформи, проти цих трьох країн у розглядах СОТ, повідомляють неназвані джерела в ЄС.
Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що українська сторона вбачає в діях Польщі, Угорщини та Словаччини порушення міжнародних зобов’язань. За її словами, для України принципово довести, що окремі країни ЄС не можуть забороняти імпорт українських товарів.
Постійний представник Польщі в Європейському Союзі Анджей Садос підтвердив той факт, що надалі Польща має наміри обговорювати питання сільськогосподарської політики лише з 27 країнами ЄС.
Джерело: РАР
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко