Перемога України над РФ відповідає інтересам безпеки країн НАТО – Столтенберг

НАТО та союзники чітко усвідомлюють, що перемога України у війні відповідає їхнім власним інтересам у сфері безпеки, тому продовжать підтримку України.

Про це у Нью-Йорку під час виступу в аналітичному центрі Council on Foreign Relations заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформу.

Він наголосив, що для нього зараз дуже важливо мобілізувати підтримку для України.

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– У Вільнюсі під час саміту НАТО я відчував, що у НАТО та серед країн-партнерів є розуміння: ми підтримуємо Україну, тому що це відповідає нашим інтересам із безпеки, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, – сказав Столтенберг.

За його словами, перемога Росії була б трагедією для України і становила б небезпеку союзників по блоку.

Єнс Столтенберг наголосив, якщо США мають занепокоєння щодо Китаю та його впливом в Азії, то вони мають забезпечити, щоб Путін не переміг в Україні.

Генсек вважає, що якщо Україна переможе, тоді в Європі з’явиться друга найбільша армія – Збройні сили України, загартовані у битві. Крім того, українці будуть на стороні НАТО, а російська армія буде ослабленою.

– Також ми матимемо Європу, яка підвищуватиме свої оборонні витрати. Європі буде легше фокусуватися також на Китаї і менше непокоїтися про ситуацію в Європі. Діаметрально протилежне відбудеться, якщо Путін переможе. Тож це в інтересах США – забезпечити, щоб Україна перемогла, – заявив генеральний секретар НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що в Україні триває війна на виснаження, тому для ЗСУ потрібно посилити допомогу.

Джерело : Укрінформ

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