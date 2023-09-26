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Валерій Савицький, редактор стрічки

Україна отримає ATACMS цього тижня, а наступного їх почнуть застосовувати на фронті – ЗМІ

ATACMS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати до кінця тижня схвалять передачу Україні американських ракет великої дальності з касетними боєприпасами ATACMS M39. Збройні сили можуть почати використовувати їх на фронті наступного тижня.

Про це в інтерв’ю Newsweek заявив Ден Райс, – колишній офіцер армії США і колишній спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, передача цієї зброї стане «переломним моментом в українських військових діях».

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– Довгоочікуване схвалення надання трубчастих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) з дальністю дії трохи більше 100 миль, виглядає неминучим. Адже Білий дім наближається до того, щоб нарешті скасувати своє блокування на постачання Києву армійської тактичної ракетної системи великої дальності MGM-140 – відомої як ATACMS, – сказав військовий.

Ракета ATACMS: характеристики

Він також зазначив, що схвалення надання Києву касетних ракет для HIMARS, ймовірно, відбудеться цього тижня. Він послався на розмови з “американськими керівниками та американцями, які мають забезпечити їх доставку в Україну”, як на підставу для свого прогнозу.

– Отримання схвалення на цьому тижні DPICM для HIMARS змінить правила гри. І без жодних тренувань та змін вони, скоріш за все, будуть на полі бою вже наступного тижня, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони долають звуковий бар’єр. Для мене це звук свободи, – підкреслив Ден Райс.

Нагадаємо, останнім часом у західній пресі з’явилися повідомлення, що Білий дім начебто ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

21 вересня Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. До нього увійшли ракети ППО AIM-9M, системи ППО Avenger, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди тощо. Однак ракети ATACMS там відсутні.

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським 21 вересня пообіцяв передати Києву невелику кількість ракет ATACMS.

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Джерело: Newsweek
ATACMS, HIMARS, США
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