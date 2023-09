Румунія закрила небо біля кордону з Україною і готова збивати російські Шахеди

Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Заборона стосується літаків та безпілотників у північній області Добруджа, розташованій між дунайськими портами Суліна і Галац.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії в документі, оприлюдненому 15 вересня.

– Жодному пілотованому або безпілотному літальному апарату не дозволяється літати в цих заборонених зонах, за винятком державних літаків, – йдеться у документі.

Тим часом заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Збройні сили країни готові збивати російські дрони, які будуть становити для неї загрозу.

За його словами, у зв’язку з частими атаками Росії на українські порти на Дунаї вздовж румунської території, в районі дельти Дунаю розмістили близько 600 військовослужбовців і радіолокаційні системи, повідомляє Digi24.

Георгіца Влад також не виключив, що Румунія може застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

– Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії, – сказав генерал.

Our scoop from yesterday in English: General in the #NATO country #Romania says the the army is placing troops and air defense at the the Danube delta. “We are ready to imply all the military power to defend Romanian territory.” pic.twitter.com/wSS6REjYjF

— Elin Jönsson (@ElinJonssonSVT) September 15, 2023