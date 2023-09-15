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Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Румунія закрила небо біля кордону з Україною і готова збивати російські Шахеди

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Заборона стосується літаків та безпілотників у північній області Добруджа, розташованій між дунайськими портами Суліна і Галац.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії в документі, оприлюдненому 15 вересня.

– Жодному пілотованому або безпілотному літальному апарату не дозволяється літати в цих заборонених зонах, за винятком державних літаків, – йдеться у документі.

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Тим часом заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Збройні сили країни готові збивати російські дрони, які будуть становити для неї загрозу.

За його словами, у зв’язку з частими атаками Росії на українські порти на Дунаї вздовж румунської території, в районі дельти Дунаю розмістили близько 600 військовослужбовців і радіолокаційні системи, повідомляє Digi24.

– Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони, і ми обговорили з союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії, – сказав генерал.

Георгіца Влад також не виключив, що Румунія може застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

– Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії, – сказав генерал.

Нагадаємо, впродовж останніх двох місяців російські військові майже щоночі атакують українські порти на Дунаї безпілотниками Shahed-136/131, руйнуючи портову і зернову інфраструктуру.

За останні два тижні на румунському березі Дунаю тричі виявляли уламки російських дронів. Перша знахідка датується 6 вересня. Вдруге уламки російських Shahed виявили 9 вересня, а втретє – 13 вересня після чергового обстрілу українського Подунав’я.

Влада Румунії планує евакуювати жителів сіл, біля яких знайшли уламки дронів. А румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій посилив заходи цивільного захисту населення в районах на березі Дунаю.

Крім того, Румунія почала будівництво укриттів для жителів села Плауру, що розташоване навпроти міста Ізмаїл, де знайшли найбільшу кількість уламків ворожих Shahed-136/131.

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Shahed, Дунай, НАТО, Румунія, Шахеди
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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