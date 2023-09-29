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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Курську після атаки БпЛА залишилися без світла п’ять населених пунктів та лікарня

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

О четвертій ранку 29 вересня жителі російського Курська прокинулися під звуки вибухів.

Місцеві Telegram-спільноти відразу почали рясніти відео із зафіксованими вибухами.

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За десять хвилин до п’ятої на зв’язок із заспокійливим повідомленням вийшов губернатор Курської області Роман Старовойт.

Очільник області заявив, що в регіоні працює протиповітряна оборона та закликав людей зберігати спокій.

Та вже о п’ятій ранку Роману Старовойту довелось констатувати, що в слободі Білій безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

Один із трансформаторів, зазначив губернатор Курської області, спалахнув.

Знеструмленими залишились п’ять населених пунктів та лікарня.

Пожежні розрахунки, запевнив Старовойт, виїхали на місце, а до відновлення електропостачання енергетики стануть, щойно це стане безпечно.

У Міноборони РФ тим часом запевняють, що їхня протиповітряна оборона вночі 29 вересня знищила 11 дронів.

Один із них – буцімто над територією Калузької області, а 10 – над Курською.

Нагадаємо, що Курськ потерпав від атаки безпілотників і в День міста 23 вересня.

Після влучання в будівлю ФСБ та прильоту по нафтопереробному заводу мер Курська Ігор Куцак навіть скасував святковий салют.

Не припинились атаки й наступного дня.

У понеділок зранку губернатору області Роману Старовойту довелось підтвердити, що сталися пошкодження як у самому Курську, так і в районі.

Джерело: Роман Старовойт, Міноборони Росії

Вибух, Міноборони РФ, Росія, РФ
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