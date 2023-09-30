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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ядерний шантаж НАТО: експерт пояснив, як слід діяти Альянсу в разі агресії з боку РФ

Ядерний шантаж НАТО: експерт пояснив, як слід діяти Альянсу в разі агресії з боку РФ
Фото: Getty Images

Ескалація між головними державами, що володіють стратегічною ядерною зброєю, може спалахнути через нарощення Китаєм своїх потенціалів.

У тому, якщо Китай набереться рішучості, щоб вторгнутись на Тайвань, то в цей момент Росія може скористатись ослабленням НАТО і почати агресію проти країн Альянс.

Тоді США та їх союзники по НАТО мають не боятись застосувати ядерну зброю, оскільки переваги у регулярних збройних силах Сполучених Штатів над Росією може бути недостатньо.

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Про це у своїй статті на сайті Північноатлантичного альянсу написав колишній Грегорі Вівер, який є відставним членом Вищої виконавчої служби США у відставці та директором компанії Strategy to Plans, LLC. У минулому він працював на посаді федерального вищого керівника в Об’єднаному штабі США в офісі заступника Міністра оборони з питань політики, а також у Стратегічному командуванні збройних сил США. На останній державній посаді він був головним радником голови Об’єднаного комітету начальників штабів з питань політики, стратегії та планів у сфері ядерної, космічної, кібернетичної, протиракетної оборони та контролю над озброєннями.

– Жалюгідна ефективність російських збройних сил в перші дні війни в Україні може переконати декого в НАТО в тому, що майбутня російська загроза для Альянсу може бути стримана передусім завдяки перевазі Збройних сил НАТО, і що посилення стримування застосування Росією ядерної зброї в майбутньому конфлікті більше не є першочерговим пріоритетом. Це небезпечна помилка, – застерігає він.

Такий підхід, продовжив Вівер, не бере до уваги відповідні уроки, отримані з російського вторгнення в Україну, а також фундаментальні зміни в майбутній безпековій галузі, в якій НАТО доведеться стримувати або перемагати російську агресію і ескалацію.

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Отже, пише експосадовець Пентагону, НАТО може винести декілька уроків з російсько-української війни, за умов, якщо Росія не застосує ядерну зброю та не здобуде рішучої перемоги.

По-перше, пише він, лідери країн НАТО повинні усвідомити, що рішення президента РФ Володимира Путіна про вторгнення в Україну продемонструвало як високу схильність до ризику, так і глибокі прорахунки в процесі його ухвалення.

– Таке поєднання ризику і прорахунків викликає велике занепокоєння, особливо в поєднанні з постійними погрозами ядерної ескалації з боку Росії, – написав Вівер.

По-друге, керівництво НАТО має усвідомити, що дії російських військ в Україні, ймовірно, призведуть до посилення російської залежності від ядерної зброї. У гіпотетичній майбутній війні з НАТО Росія, швидше за все, усвідомить необхідність застосування ядерної зброї на більш ранній стадії конфлікту, або для досягнення перемоги, або для запобігання поразці.

– Це означає, що стримування російської обмеженої ядерної ескалації стане навіть важливішим, ніж стримування російської звичайної агресії, – зазначає експерт.

По-третє, керівництво НАТО не повинно робити висновків, що якщо російські лідери не застосують ядерну зброю в Україні, то вони не зроблять цього проти НАТО за інших обставин.

– Серед декого на Заході існує тенденція робити небезпечно хибне припущення: що стримування ядерного застосування навряд чи спрацює, тому що якщо ядерна зброя буде застосована взагалі – в будь-якій кількості, з будь-якою потужністю і з будь-якою метою – війна швидко вийде з-під контролю і майже автоматично призведе до катастрофічних великомасштабних бойових зіткнень, – пише він.

При цьому Грегорі Вівер допускає, що не слід нехтувати тими ризиками, що обмежене застосування ядерної зброї може призвести до неконтрольованої ескалації, але “це аж ніяк не гарантовано і є малоймовірним”.

Такий підхід експерт називає хибним припущенням, що може призвести до “хибного рецепту”: покладатися передусім на загрозу неконтрольованої ядерної ескалації для стримування застосування Росією ядерної зброї на будь-якому рівні, ігноруючи російську стратегію та набір ядерних сил і засобів, що дозволяють їй це робити.

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По-четверте, зазначає експерт, якщо керівництво Кремля вважатиме, що небажання НАТО військово втручатися в Україну є наслідком неодноразових ядерних погроз з боку Москви, Росія отримає неправильний урок щодо готовності НАТО воювати перед обличчям таких ядерних загроз у разі конфлікту з Альянсом.

– Таке хибне сприйняття може переконати Росію в тому, що примусові ядерні погрози або застосування ядерної зброї розколить Альянс в майбутній кризі або конфлікті з прийнятним ризиком того, що НАТО не відреагує таким чином, що це рішуче погіршить позицію Росії в конфлікті, – сказав він.

Фахівець з ядерної безпеки вказує, що фундаментальні зміни в міжнародній архітектурі безпеки, які зараз зазнають суттєвих змін, також посилюють важливість ядерних сил стримування НАТО.

– Через стрімке нарощування Китаєм своїх ядерних озброєнь США і їхні союзники незабаром вперше в ядерну епоху зіткнуться з двома рівними за силою ядерними супротивниками. Якби новий статус Китаю надав йому впевненості для нападу на Тайвань, російські лідери могли б побачити можливість для агресії проти НАТО, враховуючи, що ще один ядерний супротивник може відволікти американських військових.

Нинішня перевага НАТО над Росією в звичайних озброєннях за такого сценарію буде значно зменшена або зведена нанівець, що змусить НАТО покладатися на ядерну зброю для протидії російській перевазі в звичайних озброєннях, – пише Вівер.

Разом із тим, зазначає експерт, якщо Росія дійде висновку, що її перевага в ядерних озброєннях на театрі воєнних дій забезпечить їй або вирішальну військову перевагу, або козир на випадок, якщо така опортуністична агресія проти НАТО з використанням звичайних озброєнь зазнає невдачі, то може розпочатися війна між Росією і НАТО.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Китай, НАТО, Росія, США, Ядерна зброя
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