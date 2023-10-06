Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Нідерланди не хочуть брати на себе зобов’язання щодо 2030 року як фіксованої дати прийняття нових країн-членів, таких як Україна, до Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

– Я категорично не згоден з цією датою. Я також вважаю її дуже нерозумною, – зауважив політик.

На його думку, прийняття нових країн-членів до ЄС – складний процес, в якому не може бути жодних поступок щодо вимог вступу, до того ж у самій євроспільноті треба буде провести значні реформи, якщо приєднається більше держав.

– Я точно знаю, що Євросоюз наразі абсолютно не здатний приймати великі країни… ЄС вже налічує 27 країн-членів, і прийняття рішень та різні інші питання стануть ще складнішими, якщо до нього приєднається більше країн, – вважає Рютте.

Зараз дивляться

За його словами, про приєднання можна буде говорити, коли кандидати на вступ відповідатимуть усім вимогам.

Читайте також
Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель
Жозеп Боррель

Євросоюз може вже у грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України, яка ще в червні 2022 року отримала статус кандидата.

Для цього Київ має виконати сім умов, але поки виконано тільки дві.

У листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими претендентами умов для вступу до блоку.

Джерело: NL Times

ЄС, Марк Рютте, Нідерланди, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Завдяки Україні черга на розширення ЄС буде рухатися швидше – Боррель
Жозеп Боррель
Скандал після матчу Ліги конференцій: двох футболістів Легії заарештувала поліція Нідерландів
Затримання футболістів Легії
Зеленський привідкрив зміст 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Санкції проти РФ
Якщо зараз заморозити війну, до 2028 року РФ зможе атакувати інші країни – Зеленський
Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му
Стало відомо, коли ЄС може оголосити про початок переговорів щодо вступу України
Україна в ЄС, акція

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь