Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му

Нідерланди не хочуть брати на себе зобов’язання щодо 2030 року як фіксованої дати прийняття нових країн-членів, таких як Україна, до Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

– Я категорично не згоден з цією датою. Я також вважаю її дуже нерозумною, – зауважив політик.

На його думку, прийняття нових країн-членів до ЄС – складний процес, в якому не може бути жодних поступок щодо вимог вступу, до того ж у самій євроспільноті треба буде провести значні реформи, якщо приєднається більше держав.

– Я точно знаю, що Євросоюз наразі абсолютно не здатний приймати великі країни… ЄС вже налічує 27 країн-членів, і прийняття рішень та різні інші питання стануть ще складнішими, якщо до нього приєднається більше країн, – вважає Рютте.

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За його словами, про приєднання можна буде говорити, коли кандидати на вступ відповідатимуть усім вимогам.

Євросоюз може вже у грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України, яка ще в червні 2022 року отримала статус кандидата.

Для цього Київ має виконати сім умов, але поки виконано тільки дві.

У листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими претендентами умов для вступу до блоку.

Джерело: NL Times

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