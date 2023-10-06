Прем’єр Нідерландів відкинув можливість вступу України до ЄС у 2030-му
Нідерланди не хочуть брати на себе зобов’язання щодо 2030 року як фіксованої дати прийняття нових країн-членів, таких як Україна, до Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.
– Я категорично не згоден з цією датою. Я також вважаю її дуже нерозумною, – зауважив політик.
На його думку, прийняття нових країн-членів до ЄС – складний процес, в якому не може бути жодних поступок щодо вимог вступу, до того ж у самій євроспільноті треба буде провести значні реформи, якщо приєднається більше держав.
– Я точно знаю, що Євросоюз наразі абсолютно не здатний приймати великі країни… ЄС вже налічує 27 країн-членів, і прийняття рішень та різні інші питання стануть ще складнішими, якщо до нього приєднається більше країн, – вважає Рютте.
За його словами, про приєднання можна буде говорити, коли кандидати на вступ відповідатимуть усім вимогам.
Євросоюз може вже у грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України, яка ще в червні 2022 року отримала статус кандидата.
Для цього Київ має виконати сім умов, але поки виконано тільки дві.
У листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими претендентами умов для вступу до блоку.
Джерело: NL Times
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