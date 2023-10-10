Готовність ХАМАСу до перемир’я та заяви про блокаду: що відбувалося в Ізраїлі 9 жовтня

З 7 жовтня в Ізраїлі справжнє пекло, після того, як бойовики ХАМАСу оголосили про початок нової масштабної військової операції проти країни. Що відбувається там наразі, про кількість загиблих, найважливіші заяви та оперативну ситуацію – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кількість загиблих

За даними офіційних представників Ізраїлю, кількість загиблих у країні зросла щонайменше до 800, 2616 отримали поранення.

За інформацією палестинської влади, кількість загиблих у Газі сягнуло 560 осіб, 2900 отримали поранення.

Зараз дивляться

Десятки іноземців були убиті або викрадені бойовиками ХАМАС. Так, МЗС Таїланду повідомило про загибель 12 громадян, 8 поранених і 11 викрадених, МЗС Непалу – про 10 загиблих громадян, також 7 громадян Франції вважаються зниклими безвісти.

Підтверджено, що дев’ять американських громадян загинули внаслідок насильства після нападів ХАМАСу. Також відомо про 10 загиблих громадян Великобританії.

Через загрозу низка зарубіжних країн уже евакуювали своїх людей з Ізраїлю, а саме Угорщина, Румунія, Болгарія.

В Ізраїлі українські дипломати вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який дістав поранення під час обстрілів. Також вдалося розшукати п’ятьох громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог сказав, що “ніколи з часів Голокосту за один день не було вбито стільки євреїв”.

Заяви

Прем’єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС “тільки почалася”. Він пообіцяв, що ХАМАС переживе “важкі та жахливі речі”. Звертаючись до влади на півдні країни, прем’єр-міністр сказав:

– Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі події. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх жителів. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою.

Крім того, він пообіцяв довести війну проти бойовиків ХАМАСу до переможного кінця.

– Цю війну нав’язали нам звірі, які прославляють вбивство жінок, дітей і літніх людей. Звірства, що здійснюються ХАМАС, не спостерігалися з часів звірств ІДІЛ.

Дітей зв’язували і страчували разом з іншими членами їхніх сімей, молодих дівчат і хлопців розстрілювали в спину. Ми завжди знали, що таке ХАМАС. Тепер весь світ знає. ХАМАС – це ІДІЛ. І ми переможемо точно так само, як просвітлений світ переміг ІДІЛ. ХАМАС хотів війни, він її отримає, – сказав він.

Натомість терористи ХАМАС заявили, що будуть страчувати полонених ізраїльтян, якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить бомбардування сектора Гази, пише Al Jazeera.

А на довершення, як повідомляє Reuters, офіційний представник ХАМАС заявив, що рух готовий до обговорення питання про перемир’я з Ізраїлем. Також терористи кажуть, що не будуть вести переговори щодо долі заручників в умовах бойових дій.

Крім того, посол Палестини в РФ Абдельхафіз Нофаль повідомив про підготовку візиту президента країни Махмуда Аббаса в Росію.

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити війну та заявив, що готовий поїхати з миротворчою місією в Палестину.

– Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, щоб вони зупинили цю війну, щоб вона не розійшлася по всьому світу. Ця війна просто так не закінчиться, – сказав він.

У коментарі журналістам заступник радника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер заявив, що хоча США вважають, що Іран значною мірою причетний до нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, у Вашингтона зараз немає “прямої інформації”, яка б пов’язувала Тегеран із атакою.

– Що ми можемо чітко сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки підтримував ХАМАС протягом десятиліть… Чого ми не маємо, так це прямої інформації, яка свідчить про причетність Ірану до замовлення або планування атак, що сталися за останні декілька днів, – повідомив він в ефірі телеканалу ABC.

Єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї заявила, що після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях.

Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що “ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні”, зокрема і події в Ізраїлі.

Оперативна ситуація

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Газа обстріляла ракетами південний і центральний Ізраїль.

У свою чергу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази. Йдеться про блокування доступу до електропостачання, палива та продовольства. У ЗМІ пишуть, що наразі вже повністю перекрита прісна вода.

А командування Тилу ЦАХАЛу звернулося до жителів Ізраїлю з проханням підготувати умови для 3-денного перебування в бомбосховищах: аптечку, ліхтарик з батарейками, їжу і воду.

Водночас ізраїльські військовослужбовці почали завдавати ударів по території Лівану. Там базується терористичне угруповання Хезболла. У ЗМІ повідомляли, що у прикордонному регіоні між Ізраїлем і Ліваном було чути вибухи та піднімався густий дим.

Також з’явилась інформація, що лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази Яхʼя Сінвар мертвий.

Відомо, що хакери ХАМАСу атакують сайти уряду Ізраїлю, їм допомагають угруповання з Росії.

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