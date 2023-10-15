ЦАХАЛ підтвердив ракетний обстріл із Сирії і завдав ударів у відповідь

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердили, що по північному регіону Ізраїля були випущені ракети з Сирії.

Як пише Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ, у відповідь Ізраїлем був відкритий артилерійський вогонь по джерелу обстрілу.

Армією оборони Ізраїлю не уточнюється, скільки саме ракет було випущено з Сирії.

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Сирени звучали в Альмі, поблизу ліванського кордону, і в Авней-Ейтані, на Голанських висотах, недалеко від кордону з Сирією.

Повідомлень про поранення або руйнування немає.

Обстріл Ізраїля з Сирії

Перші повідомлення про обстріл Ізраїля з боку Сирії з’явились 10 жовтня, на третій день після вторгнення бойовиків ХАМАС на територію єврейської держави.

Тоді, за повідомленням ЦАХАЛ, сирійські ракети впали на відкритій місцевості. Постраждалих або руйнувань внаслідок того обстрілу – не було.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року радикальне ісламістське угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Атака була раптовою і чимало бойовиків ХАМАС змогли проникнути на територію Ізраїлю. Єврейська держава завдала ударів у відповідь.

Це стало одним з найсерйозніших ескалацій за останні роки між Ізраїлем та ісламістським угрупованням бойовиків.

Згодом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив, що країна перебуває у війні.

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