Відкритий до переговорів щодо допомоги Україні: Майк Джонсон обраний спікером Палати представників

Республіканець із Луїзіани Майк Джонсон переміг на виборах нового спікера Палати представників у Конгресі США, поклавши кінець тритижневій плутанині, що виникла після історичного відсторонення від посади законодавця Кевіна Маккарті.

Тож Джонсон став новим головою Палати представників Конгресу США, пише CBS News.

Джонсон отримав молоток спікера завдяки підтримці всіх 220 присутніх республіканців, що перевищило необхідну для перемоги кількість у 215 голосів.

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Зі свого боку всі 209 присутніх демократів проголосували за представника Хакіма Джеффріса, лідера партії в Палаті представників.

Джонсон став четвертим кандидатом на посаду спікера за останні три тижні і посів місце представника Тома Еммера, чия кандидатура протрималася у вівторок лише чотири години. Два інших кандидати, депутати Стів Скаліз і Джим Джордан, зняли свої імена з розгляду раніше, оскільки не змогли об’єднати партію.

Що відомо про Джонсона

51-річний Джонсон є віцеголовою Палати представників Республіканської партії (молодша керівна посада) з 2021 року. Він також є колишнім головою Республіканського дослідницького комітету, найбільшої консервативної фракції в Палаті представників, а зараз працює в комітетах Палати представників з питань правосуддя та збройних сил.

За даними The Hill, до того як приєднатися до Конгресу в 2017 році, Джонсон був членом Палати представників штату Луїзіана і адвокатом з конституційного права, а також працював ведучим токшоу і професором коледжу. Його дружина Келлі – ліцензований християнський консультант, у них четверо дітей.

М’який республіканець з Луїзіани протягом усього часу перебування в Конгресі залишався непомітним, зосередившись на роботі в юридичному комітеті Палати представників та комітеті з питань збройних сил.

Джонсон є прихильником 45-го президента США Дональда Трампа і у 2020 році заперечував результати виборів у Сполучених Штатах та закликав до перерахунку голосів.

Що це означає для України

Сполучені Штати є головним партнером України у війні з Росією. Нещодавно президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити понад $60 млрд для допомоги Україні як фінансово, так і військово.

Втім Джонсон для України є не найкращою кандидатурою. З позитивного, за час своєї каденції він запам’ятався тим, що проголосував за закон про надання Україні лендлізу на фінансовий рік з початку жовтня 2022 до кінця вересня 2023 року, який дозволяв надавати в оренду американську військову техніку. Втім офіційний Київ так і не скористався коштами лендлізу.

Щодо негативних моментів, то Майк Джонсон раніше голосував проти додаткових асигнувань для України на 2022 рік. Він також підтримав поправку, яка передбачала вилучення $300 млн допомоги для нашої держави.

Іншим разом Джонсон віддав свій голос за поправку, яка забороняла будь-яку допомогу Україні у сфері безпеки.

Також згодом він блокував продовження повноважень США щодо лендлізу та голосував проти законопроєкту про додаткові асигнування на 2023 рік на допомогу у сфері безпеки для України.

Крім того, з боку Джонсона лунали заяви, які можна розцінити як антиукраїнські:

– Ми не повинні відправляти ще $40 млрд за кордон (для України, – Ред.), коли наш власний кордон перебуває в хаосі, американські матері намагаються знайти дитяче харчування, ціни на газ рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, не маючи достатнього контролю над тим, куди йдуть гроші, – казав він у травні 2022 року.

У списку порталу Republicans for Ukraine, який відстежує активність американських законодавців з Республіканської партії щодо питань підтримки України, Джонсон має дуже низьку оцінку (F-) за свої попередні рішення та заяви.

Примітно, як зазначає Bloomberg, хоча раніше Джонсон і був скептичний щодо допомоги Україні, напередодні обрання спікером він заявив, що відкритий для переговорів на прохання президента Джо Байдена про виділення додаткових коштів для надання допомоги країні в її контрнаступі проти Росії.

Шатдаун в США? Знову?

Відсутність достатньої підтримки України з боку Джонсона не єдина проблема, оскільки до фінансування України Палаті представників потрібно ще визначитись із фінансування уряду США, інакше Америку може чекати новий шатдаун (закриття уряду).

Як зазначає CBS News, перед Джонсоном зараз стоїть величезний список викликів, серед яких головним є саме шатдаун, який наближається, оскільки задля запобігання припиненню роботи уряду наприкінці вересня конгресменами був ухвалений тимчасовий законопроєкт про фінансування держустанов.

Палата представників має час до 17 листопада, коли закінчується поточне державне фінансування. У плані на наступні кілька місяців, який Джонсон розповсюдив серед колег на початку цього тижня, республіканець каже, що може знадобитися ще один тимчасовий захід, який продовжить фінансування до січня або квітня, щоб затвердити більше витрат і уникнути закриття уряду.

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