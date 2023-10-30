Активність буде посилюватися. Ізраїль відправив додаткові війська в сектор Гази
Вночі 30 жовтня Ізраїль відправив додаткові наземні війська в сектор Гази.
Про це повідомив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише CNN.
– Додаткові сили увійшли в сектор. Наша активність там буде тільки посилюватися, – сказав він.
Речник зазначив, що десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час нещодавніх боїв, коли ізраїльські сухопутні війська просунулися до позицій угруповання.
Хагарі також пояснив один з видів тактичного маневру ізраїльської армії.
– Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря, – розповів представкик ЦАХАЛу.
Раніше речник Палати представників Майк Джонсон заявив, що США цього тижня можуть ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю.
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