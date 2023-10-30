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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Активність буде посилюватися. Ізраїль відправив додаткові війська в сектор Гази

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Вночі 30 жовтня Ізраїль відправив додаткові наземні війська в сектор Гази.

Про це повідомив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише CNN.

– Додаткові сили увійшли в сектор. Наша активність там буде тільки посилюватися, – сказав він.

Речник зазначив, що десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час нещодавніх боїв, коли ізраїльські сухопутні війська просунулися до позицій угруповання.

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Хагарі також пояснив один з видів тактичного маневру ізраїльської армії.

– Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря, – розповів представкик ЦАХАЛу.

Раніше речник Палати представників Майк Джонсон заявив, що США цього тижня можуть ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю. 

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Джерело: CNN
Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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