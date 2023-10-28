Гарантії безпеки: Україна почала двосторонні переговори ще з однією державою

Україна офіційно розпочала консультації з Нідерландами про укладення двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.

Це сталося на полях третьої зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики, яка сьогодні стартувала на Мальті.

Українську переговорну групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу увійшли: заступники глави ОПУ Ігор Жовква та Андрій Сибіга, заступник глави МЗС Микола Точицький і радники керівника ОПУ Олександр Бевз і Дарія Зарівна.

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Консультації з Нідерландами стосувалися низки питань:

співпраці у військовій сфері;

економічної відбудови України;

притягнення РФ до відповідальності за агресію;

санкційного тиску на Росію та використання її конфіскованих активів.

Делегації узгодили план дій “на найближчу перспективу”.

Під час зустрічі також обговорювалося створення виробництва оборонної продукції в Україні. Окрему увагу було приділено підтримці на шляху інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Як відомо, зустріч радників із нацбезпеки на Мальті присвячена реалізації української Формули миру.

Гарантії безпеки: скільки країн вже почали переговори з Україною

У липні 2023 року під час Вільнюського саміту НАТО країни G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. Йдеться про гарантії безпеки на майбутнє – для захисту від можливої нової агресії РФ, доки наша держава не стане членом НАТО.

Тепер Україна має провести двосторонні переговори та підписати окремий договір із кожною державою-гарантом.

Нідерланди стали шостою державою, із якою Україна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки.

Такі консультації вже тривають зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Канадою, Японією і Францією (всі входять до складу G7).

Нідерланди – це перша країна, яка не входить до Великої сімки і розпочала процес консультацій.

Джерело : Офіс президента

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