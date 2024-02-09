Класична методика спецслужб РФ: хто такий Борис Надєждін

29 січня 2024 року Центрвиборчком Росії зареєстрував кандидатів на президентські вибори, що заплановані на березень 2024 року. На пост подалися — чинний президент Володимир Путін та ще чотири кандидати, серед яких Борис Надєждін.

Проте, політика Бориса Надєждіна не допустили до участі у виборах президента Росії 2024.

Факти ICTV дізналися у військового експерта, що відомо про російського політика та чи може він бути підставною особою.

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Борис Надєждін: що відомо про російського політика та його політичний шлях

Борис Надєждін — російський політичний діяч та викладач. 31 жовтня 2023 року він оголосив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори в Росії 2024.

Відомо, що Надєждін був єдиним серед кандидатів, хто відкрито виступав проти війни з Україною. Він заявляв, що так звана СВО — це фатальна помилка Путіна.

23 грудня 2023 року на з’їзді партії Громадянська ініціатива Борис Надєждін був висунутий кандидатом на президентські вибори, а 28 грудня 2023 року ЦВК допустила його до збору підписів.

Політиком, до 14 січня 2024 року, було зібрано приблизно 9 тис. підписів, а після того, як декілька лідерів російської опозиції закликали громадян Росії підтримати виборчу кампанію Бориса Надєждіна, збір підписів прискорився. Біля його штабів спостерігалися величезні черги, щоб поставити підпис. Така активність була несподіванкою для Кремля.

Російські ЗМІ стверджують, що у Кремлі побоювалися, що він набере більше 10% та обійде кандидатів від парламентських партій.

Тому 8 лютого 2024 року голова Центральної виборчої комісії РФ відмовила Борису Надєждіну в реєстрації кандидатури на пост президента РФ. Офіційною причиною назвали — відсоток забракованих підписів вищий за допустимі 5%. Тобто приводом для відмови стала занадто велика кількість помилок у зібраних підписах громадян.

Згідно з російськими законами, щоб ЦВК зареєструвала кандидата на виборах президента, він повинен зібрати 100 тис. підписів громадян по всій країні, які виступають на його підтримку. За словами самого російського політика, він набрав необхідну кількість голосів, проте отримав відмову у реєстрації.

Борис Надєждін, за даними ЦВК РФ, зібрав 104 734 підписи, з яких були перевірені 60 тис. У них нібито виявлено 9 147 недійсних підписів — це більше 15%. Згідно із законом РФ, кандидату відмовляють у реєстрації, якщо у нього більше 5% підписів є недійсними.

Своєю чергою Борис Надєждін заявив, що не згоден з таким рішенням та буде подавати апеляцію до Верховного Суду РФ.

Чи може бути Борис Надєждін підставною особою: коментар експерта

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Борис Надєждін — це підставна кандидатура.

Вона була створена для того, щоб навколо цієї кандидатури сформувати ліберальний електорат.

Це давнішня класична методика російських спецслужб — створювати такого собі ідола, таку кандидатуру, яка використовується для того, щоб контролювати певні прошарки суспільства, незгодні та опозиційні.

На думку Олександра Коваленка, ці люди самостійно об’єднувалися б навколо цієї кандидатури. Це значно б спрощувало російським спецслужбам ідентифікування тих, хто проти російського режиму.

— Таку тактику використовували ще в Радянському Союзі. Наприклад, Едуард Лимонов використовувався у такому ж форматі — щоб об’єднувати найбільш опозиційних діячів радянської влади. Той самий Олександр Дугін також був одним з таких елементів. Дуже добре відомо, що це представник російських розвідслужб, — прокоментував військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко зазначив, що, на його думку, Надєждін вже виконує свої функції. Він об’єднав навколо себе опозицію, можливо, не повністю, а певний електорат — тих, хто ладний голосувати та виступати проти війни. Ці люди залишали свої підписи під його кандидатурою.

Тож фактично, той, хто залишив свій підпис, власноруч віддав інформацію російським розвідслужбам. Потім ці підписи відвезли на виборчі комісії, вони були зареєстровані й ці люди були зафіксовані.

— Люди, про яких не знали російські спецслужби, фактично самі себе відкрили, — сказав Олександр Коваленко.

Річ у тім, що це було б виправдано, якби воно мало якийсь сенс і майбутнє. Але ми розуміємо, що ніякого майбутнього та сенсу у цих виборах для Надєждіна немає. В результаті буде сформована величезна база даних тих, хто не згодний, тих, хто проти режиму, і так далі, — прокоментував військово-політичний оглядач.

Фото: Борис Надєждін

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