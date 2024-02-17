Шольц заблокував призначення фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО – Welt

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував призначення чинної голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це 17 лютого повідомляє німецька газета Die Welt.

Згідно із повідомленням, кандидатуру фон дер Ляєн запропонував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зараз дивляться

В результаті президент США Джо Байден звернувся до Шольца з пропозицією про можливе призначення. Однак, згідно з даними газети, Шольц відмовився. Welt наводить причину, що Шольц вважав цю посаду надто важливою, “щоб довірити її християнському демократу з Німеччини”. Кілька високопоставлених чиновників ЄС і провідних дипломатів підтвердили це газеті.

Також газета вказує, що Шольц вважає ставлення фон дер Ляєн “занадто критичним” до Росії. Це, своєю чергою, може “виявитися недоліком у довгостроковій перспективі”.

Інший кандидат – Марк Рютте

Рішення щодо посади має бути прийняте до європейських виборів у червні. За даними газети, перемогу може здобути інший кандидат – нинішній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який йде у відставку. Він може замінити Єнса Столтенберга після десяти років перебування на посаді.

Сам Столтенберг вже давно планує залишити свою посаду, але, як писали західні медіа, у зв’язку з російсько-українською війною лідери країн-членів НАТО вмовили його залишитись на посаді.

За даними газети, за Рютте стоять уряди у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Берліні. Лише Угорщина висловила застереження. Прем’єр-міністр хоче провести переговори з главами урядів країн НАТО на Мюнхенській конференції з безпеки.

Видання t-online стверджує, що Рютте підтримує добрі стосунки з колишнім президентом США Дональдом Трампом. На Мюнхенській конференції з безпеки в суботу він заявив: “Ми повинні припинити стогнати і скаржитися на Трампа” і наголосив, що американці самі повинні вирішити, за кого вони будуть голосувати. Водночас Рютте закликав робити більше, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

Раніше Трамп викликав обурення в Європі, коли заявив, що в разі переобрання в листопаді він не буде захищати союзників по НАТО, які недостатньо витрачають на оборону.

Фон дер Ляєн хоче залишитися на посаді

Фон дер Ляєн, однак, підтримує ідею призначення єврокомісара з питань оборони. Якщо вона залишиться на посаді президента Єврокомісії, то призначить комісара з питань оборони, було заявлено німецькими політиками на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Вважається, що фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін на посаді президента Єврокомісії. Однак 65-річна політикиня ще не давала публічних коментарів на цю тему.

Очікується, що оголошення буде зроблено в понеділок. Саме тоді в Берліні відбудеться засідання виконавчого комітету ХДС, який має запропонувати її кандидатуру від європейської коаліції. Середа – крайній термін, до якого кандидати від коаліції можуть бути висунуті на посаду президента Єврокомісії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.