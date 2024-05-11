РФ заздалегідь планувала ІПСО під час підготувань до наступу в Харківській області

Наприкінці березня російські пропагандисти розпочали психологічну операцію (ІПСО), щоб додати власний інформаційний супровід до наступу, який активізували окупанти у північній частині Харківської області.

В ефірі телемарафону Єдині новини аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков пояснив, що в той період відбувалося збільшення кількості фейкових новин, спрямованих на жителів Харкова й області.

Фейки Росії для харків’ян

За його словами, мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовують для поширення пропаганди РФ, продовжуватиме інформаційний супровід бойових дій на Харківщині.

Зараз дивляться

Зокрема, РФ повідомлятиме фейки, що нібито російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових або ж вони залишають позиції, а також, що Харків буде взято в кліщі тощо.

– Відволікальні маневри та розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими. Це стандартна практика бойових дій, – наголосив Сергій Жуков.

На думку аналітика, російські пропагандисти розповсюджують такі фейки для панічних настроїв, перебільшення власних успіхів, демотивації, деморалізації українських військових і місцевих жителів.

Жуков звернув увагу, що українське військове командування та спецслужби знають про російські наміри, тому мають планувати певні дії та ухвалювати рішення.

Потрібно орієнтуватися на офіційні повідомлення та пропускати поза увагою російські вкиди інформації, наголосив аналітик.

Вранці 10 травня російські війська посилили наступ на українську лінію оборони у північній частині Харківської області. Окупанти посилили обстріли керованими авіабомбами по Вовчанську та інших містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.