Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Глава Міноборони Британії про призначення Бєлоусова: Чергова маріонетка Путіна

Грант Шаппс
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант  Шаппс вважає Андрія Бєлоусова черговою маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він написав у мережі Х, коментуючи заміну глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Шаппс про призначення Бєлоусова міністром оборони РФ

Він нагадав, що за Сергія Шойгу за два роки великої війни проти України Росія втратила понад 355 тис. солдатів.

Зараз дивляться

На його думку, тепер РФ потрібен міністр оборони, який змінив би цю згубну спадщину і поклав би край вторгненню.

– Але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку Путіна, – вважає Шаппс.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони, а його попередника Сергія Шойгу – головою Ради безпеки РФ.

Призначення Бєлоусова ще має затвердити Рада Федерації на засіданні 14 травня.

Дивіться також
Бєлоусов на 1000% людина Путіна: чого чекати від нового міністра оборони РФ
Андрій Бєлоусов: що означає для України призначення нового міністра оборони РФ

Війна в Україні, Велика Британія, Міноборони РФ, Російська агресія, Росія, Сергій Шойгу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ частіше використовує на фронті багі та мотоцикли – у розвідці Британії назвали причину
Війна в Україні
Дрони СБУ атакували нафтобазу та підстанцію під Бєлгородом та Липецьком – джерело
Вибухи у Бєлгороді, Липецькій та Курській областях РФ 13 травня 2024 року: що відомо
Зеленський відвідає Іспанію для підписання угоди про гарантії безпеки — El Pais
Зеленський Санчес
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Українські зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52 Алігатор
Ка-52 Алігатор вертоліт

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь