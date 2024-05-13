Глава Міноборони Британії про призначення Бєлоусова: Чергова маріонетка Путіна

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає Андрія Бєлоусова черговою маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він написав у мережі Х, коментуючи заміну глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Шаппс про призначення Бєлоусова міністром оборони РФ

Він нагадав, що за Сергія Шойгу за два роки великої війни проти України Росія втратила понад 355 тис. солдатів.

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На його думку, тепер РФ потрібен міністр оборони, який змінив би цю згубну спадщину і поклав би край вторгненню.

– Але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку Путіна, – вважає Шаппс.

Sergei Shoigu has overseen over 355k casualties amongst his own soldiers & mass civilian suffering with an illegal campaign in Ukraine. Russia needs a Defence Minister who would undo that disastrous legacy & end the invasion – but all they’ll get is another of Putin’s puppets. https://t.co/gNAhXqoRcm — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 12, 2024

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони, а його попередника Сергія Шойгу – головою Ради безпеки РФ.

Призначення Бєлоусова ще має затвердити Рада Федерації на засіданні 14 травня.

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