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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Найближчими днями: США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Військова допомога від США – надійде до України найближчими днями
Фото: Getty Images

Радник президента США з питань держбезпеки Джейк Салліван заявив, що вже найближчими днями Вашингтон відправить Києву новий пакет військової допомоги.

За його словами, Сполучені Штати намагаються прискорити темпи постачання Україні, бо будь-яка затримка може завести ситуацію на фронті в безвихідь.

Водночас американський чиновник не уточнював, що саме увійде до цієї партії.

Зараз дивляться

— Частина цієї техніки вже на полі бою. Частина цього обладнання з’явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, – це постійний потік, тиждень за тижнем, – розповів Салліван.

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Джейк Салліван

Військова допомога від США 10 травня

Минулого тижня Білий дім оголосив про новий пакет озброєння для України на суму $400 млн.

Відповідний указ підписав президент Джо Байден.

В нову партію допомоги увійшли БМП Bradley, боєприпаси для Patriot, NASAMS, артснаряди 155-мм та 105-мм та ін.

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Джерело: White House
Білий дім, військова допомога, США-Україна
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