Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у стабільному, але важкому стані після отриманих п’яти поранень і перенесеної операції.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра оборони Роберта Калиняка.

Напад на Роберта Фіцо

На 59-річного прем’єра напали напередодні після завершення виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

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Коли Фіцо попрямував до невеликого натовпу, який очікував зустрічі з ним, підозрюваний стрілець вийшов уперед і вистрілив у прем’єра п’ять разів. Охорона посадила пораненого прем’єр-міністра в машину і швидко відвезла з місця події.

Фіцо прооперували в лікарні міста Банська-Бистріца.

Стан Роберта Фіцо

За словами міністра оборони та заступника прем’єра Роберта Каліняка, стан Фіцо стабілізувався за ніч, вживаються додаткові заходи для поліпшення його здоров’я. Ситуація дійсно серйозна, уточнив Калиняк.

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Томаш Тараба в середу ввечері заявив, що операція пройшла успішно, Фіцо не перебуває в небезпечній для життя ситуації. Тараба додав, що Фіцо дістав важкі поранення: одна куля влучила йому в живіт, інша – у суглоби.

Більше ніхто внаслідок стрілянини не постраждав.

Нападника на Фіцо затримали

Відомо, що того, хто стріляв у Роберта Фіцо, затримала поліція. Міністр оборони Роберт Калиняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток назвали напад політично мотивованим.

Фіцо є найвпливовішим законодавцем у Словаччині. На відміну від президента, роль якого обмежена, прем’єр-міністр є главою уряду, який ухвалює рішення.

Варто зазначити, що у Роберта Фіцо є прихильники, які вважають його турботливим лідером, а також критики, які називають Фіцо популістом, чиї проросійські погляди становлять серйозну небезпеку для Словаччини.

Фіцо і допомога Україні

Відомо, що Роберт Фіцо після обрання його прем’єром здійснив серйозний розворот у зовнішній політиці Словаччини, пообіцявши припинити військову підтримку Києва і блокувати амбіції України в НАТО.

У його внутрішній політиці також є розбіжності – уряд намагається пом’якшити покарання за корупцію і розформувати спеціальну прокуратуру, яка розслідувала серйозні корупційні справи.

Уряд також намагається закрити громадську телерадіокомпанію і замінити її новою, що перебуватиме під жорсткішим державним контролем.

Джерело : CNN

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