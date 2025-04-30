Держдеп про війну в Україні: США відійдуть від ролі посередника, якщо не буде прогресу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що настав час для конкретних пропозицій від Москви і Києва щодо припинення війни в Україні, інакше Штати відійдуть від ролі посередника.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

Пропозиції щодо миру від РФ та України

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу процитувала слова Рубіо, що настав час, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції про те, як покласти край війні в Україні.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що Штати прагнуть повного, тривалого припинення вогню і закінчення конфлікту, а не триденного перемир’я.

– Як ми будемо діяти далі – це рішення, яке зараз належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники в цьому процесі… Йдеться про те, над чим вони працювали, це припинення вогню – повне, всеосяжне, тривале припинення вогню. Не триденний момент, щоб можна було відсвяткувати щось – повне, тривале, стійке припинення вогню і завершення конфлікту, – заявила Брюс.

Україна, зокрема президент Володимир Зеленський, неодноразово заявляли, що готові до тривалого припинення вогню у будь-який момент. Але Москва постійно відкидає такий варіант.

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив триденне припинення вогню з 8 до 10 травня з нагоди 80-ї річниці перемоги Радянського Союзу та його союзників у Другій світовій війні.

Засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні

На засіданні Радбезу ООН американський дипломат Джон Келлі звинуватив Росію у продовженні кровопролиття, зокрема вбивстві невинних цивільних. Він зауважив, що на сьогодні РФ має реальну можливість досягти тривалого миру.

– Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати будуть повністю підтримувати їхній шлях до міцного миру, – сказав він.

На засіданні Радбезу ООН Франція та Велика Британія високо оцінили посередництво США.

Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ Франції, заявив, що Київ продемонстрував добру волю, і назвав Путіна єдиною перешкодою на шляху до припинення вогню, який прагне капітуляції України.

Посол Росії в ООН Василь Небензя відкинув звинувачення в тому, що російські війська обстрілюють цивільне населення, і звинуватив Україну у використанні цивільних як “живих щитів”, бо українська ППО ніби розміщена в густонаселених районах.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца заявила на засіданні Ради безпеки ООН, що Росія хоче капітуляції України, а Київ не може погодитися на мир за будь-яку ціну.

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.