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Франція скликає Радбез ООН через російські атаки по Україні та терор цивільних

Рада безпеки ООН
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 29 квітня, о 23:00 за Києвом Рада безпеки ООН збереться на засідання, скликане Францією, щодо російської агресії та терору проти України, зокрема цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Засідання Радбезу ООН щодо України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував французькому колезі Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання Радбезу ООН та непохитну солідарність з Україною.

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— Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія – ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну, — наголосив міністр.

Він закликав членів Радбезу ООН висловити свою підтримку прагненню України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільного населення та зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

— Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов’язанням. Україна сильна та не на самоті, — підсумував Андрій Сибіга.

Раніше міністр закордонних справ України відреагував на заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про триденне так зване перемир’я у війні, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Сибіга наголосив, що немає потреби чекати 8 травня, якщо перемир’я можна оголосити вже зараз.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, Радбез ООН
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