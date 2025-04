Франція скликає Радбез ООН через російські атаки по Україні та терор цивільних

Сьогодні, 29 квітня, о 23:00 за Києвом Рада безпеки ООН збереться на засідання, скликане Францією, щодо російської агресії та терору проти України, зокрема цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував французькому колезі Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання Радбезу ООН та непохитну солідарність з Україною.

Він закликав членів Радбезу ООН висловити свою підтримку прагненню України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільного населення та зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

— Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов’язанням. Україна сильна та не на самоті, — підсумував Андрій Сибіга.

Today, the @UN Security Council will hold an important meeting convened by France’s UNSC Presidency on Russian aggression against Ukraine and its continued terror against civilians.

I am grateful to my French colleague and friend @jnbarrot for organising this meeting and…

— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) April 29, 2025