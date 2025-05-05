Греція не надаватиме Україні систему Patriot – Reuters

Західні союзники ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot для України. Перемовини триватимуть до саміту НАТО, який запланований на кінець червня. Але Греція не передаватиме Україні свою систему Patriot.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело.

Греція не надаватиме Україні Patriot

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дедалі більше потребує систем Patriot.

Зараз дивляться

За його словами, уряд готовий придбати десять американських систем протиповітряної оборони, які мають вирішальне значення для перехоплення російських балістичних ракет.

За інформацією українського аналітичного ресурсу Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю боєздатних систем Patriot.

Джерело Reuters, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що США та Греція розглядаються як потенційні постачальники додаткових установок. Афіни згодом виключили свою участь у плані.

– Питання про передання Україні систем Patriot з Греції не розглядається, – заявив представник уряду в коментарі агентству Reuters.

Оборона є чутливою темою для Греції через давні суперечки з її сусідом і союзником по НАТО – Туреччиною.

Минулого року Греція вже підкреслювала, що не може надати Україні комплекси Patriot, попри надану вже військову допомогу у вигляді тисяч ракет, вибухівки, бойових машин піхоти (БМП), запалювальних снарядів, боєприпасів і протитанкових ракет.

Згідно з інформацією, оприлюдненою New York Times у неділю з посиланням на американських посадовців, Вашингтон планує передати Україні систему Patriot, яка нині базується в Ізраїлі, після її модернізації.

Також обговорюється логістика передання ще однієї системи з Німеччини або Греції.

Президент Зеленський повідомив, що обговорював питання протиповітряної оборони з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска у Ватикані. За його словами, це була їхня “найкраща зустріч”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.