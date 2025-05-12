Австрія висловила бажання стати майданчиком для переговорів України та РФ
Австрія готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо припинення війни, яку Росія розв’язала проти України.
Про це йдеться в інтерв’ю канцлера Австрії Крістіана Штокера для видання Euractiv.
Австрія готова прийняти мирні переговори
У розмові Штокер акцентував, що прагне перенести можливі мирні переговори щодо війни в Україні до Відня.
– Відень залишається гарним місцем для переговорів з міжнародних питань у майбутньому. Це також було б можливим для війни в Україні, – зазначив він.
За інформацією видання, Україна поки не підтримала цю ініціативу через сумніви щодо дотримання Австрією принципу нейтралітету стосовно Росії.
Переговори у Туреччині: що відомо
Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції відкинув пропозицію України, Сполучених Штатів та країн коаліції рішучих про встановлення режиму припинення вогню з 12 травня.
Натомість він виступив з ініціативою повернутися до переговорів у Стамбулі, які було перервано у 2022 році. За його словами, діалог можна було б продовжити саме з того моменту, на якому зупинилися тоді.
Світові лідери розкритикували подібну позицію Путіна. На їхню думку, така заява є спробою виграти час і не припиняти бойові дії.
Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий брати участь у перемовинах із Москвою, однак ключовою умовою залишається реальне припинення вогню саме з 12 травня.
Зі свого боку, Туреччина підтвердила готовність виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає своєї участі у потенційній зустрічі в Стамбулі.