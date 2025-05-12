Зеленський буде в Туреччині 15 травня навіть без припинення вогню з боку РФ – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 15 травня прибуде до Туреччини на запропоновані Росією переговори, навіть якщо країна-агресор не припинить вогонь 12 травня.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на власні джерела.

Зеленський очікуватиме Путіна в Туреччині

– Український чиновник заявив, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо Росія не погодиться розпочати перемир’я в понеділок, – мовиться у повідомленні.

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У вечірньому відеозверненні в неділю президент Володимир Зеленський заявив, що чекає з 12 травня на повне та тривале припинення вогню, а також на особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним 15 травня у Туреччині.

Глава держави висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин для відмови.

Таким чином Зеленський відповів на заклик Путіна про відновлення прямих переговорів з Україною без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію щодо проведення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, заявивши, що настав історичний переломний момент на шляху до припинення війни.

Джерело : Axios

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