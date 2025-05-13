ЄС готує варіанти обходу вето Угорщини для запровадження санкцій проти Росії – ЗМІ

Євросоюз може вдатися до запровадження контролю за рухом капіталу та мит на російські товари, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на агресію в Україні.

Про це пише Financial Times з посиланнням на п’ятьох посадовців, знайомих з цим питанням.

ЄС шукає варіанти обходу вето Угорщини на санкції проти РФ

За їхніми даними, Єврокомісія повідомила країнам-членам про те, що значна частина санкцій, включно із замороженими активами РФ на €200 млрд, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

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– Обхідні шляхи, що розглядаються, вимагатимуть лише більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігав би надходженню грошових коштів до Росії, і торговельні заходи, такі як мита, – це два варіанти, які згадувалися ЄК протягом останніх тижнів, – зауважують співрозмовники.

Потенційні заходи також передбачають заборону на імпорт і обмеження цін у таких секторах, як енергетика.

– Ми всі зосереджені на плані А, але паралельно ведуться дискусії щодо правової основи альтернативних варіантів, – сказав один із чиновників.

Водночас, за словами трьох дипломатів, 12 травня під час зустрічі всіх 27 послів ЄС Будапешт не висловив суттєвих заперечень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Затвердження 17-го пакету санкцій, спрямованого проти компаній у Китаї та інших країнах, які допомагають Росії обходити обмеження, очікується 14 травня, офіційне запровадження – на початку наступного тижня.

Джерело : Financial Times

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