Литва закликає до жорстких санкцій проти РФ: Треба вдарити там, де справді болить

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив переконання, що черговий 18-й пакет санкцій ЄС має бути спрямований на найбільш вразливі місця російської економіки.

Про це дипломат написав у соціальній мережі X.

Литва закликає до болісних санкцій проти Росії

За його словами, Москва активно намагається обійти обмеження, використовуючи низку тактик, що мають вводити в оману міжнародну спільноту.

Зараз дивляться

– Обман, зрив, відволікання уваги та зволікання — тактика Путіна, щоб уникнути санкцій і відповідальності. Європа повинна розірвати це замкнене коло. 18-й пакет санкцій має вдарити по агресору там, де йому справді болить, — зазначив глава МЗС Литви.

Будріс наголосив, що обмеження мають бути сфокусовані на ключових галузях, таких як енергетика, зокрема:

скраплений природний газ;

нафтова галузь;

ядерне паливо;

а також фінансовий сектор.

В інтервʼю Радіо Свобода Кястутіс Будріс заявив, що Володимир Путін не демонструє серйозності щодо припинення бойових дій в Україні, і закликав до ще жорсткіших санкцій проти Росії.

У розмові з журналістами він підкреслив: з огляду на заяви Путіна, немає жодних підстав вважати, що Кремль прагне до справжнього миру чи припинення вогню.

– Він зовсім не зацікавлений ані в припиненні вогню, ані в справжніх мирних переговорах, — зазначив Будріс. – Єдиний інструмент, який він уміє використовувати, – це жорстока сила, терор і тиск.

17- й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет обмежень, який був спрямований на боротьбу з тіньовим морським флотом Росії — санкції стосувалися близько 200 суден.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі подальших атак з боку РФ Євросоюз запровадить жорсткий санкційний пакет проти країни-агресора.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.