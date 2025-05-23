Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти припиненню вогню в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час телефонної розмови закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримати спільні зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Телефонна розмова Мерца із Сі Цзіньпінем

Мерц наголосив Сі Цзіньпіну, що повномасштабна війна Росії проти України має вплив на національну безпеку Німеччини. Нещодавно Мерц заявив, що країні треба витрачати на оборону до 5% ВВП.

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Телефонний дзвінок Мерца і Сі відбувся після того, як у понеділок президент США Дональд Трамп поговорив із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, проте та розмова не принесла якихось реальних домовленостей.

Окрім українського питання Мерц і Сі також обговорили важливість економічних відносин між Німеччиною і Китаєм.

Зустріч у Стамбулі 16 травня

16 травня в Стамбулі відбулася перша зустріч між Україною та Росією. Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що основними темами переговорів стали припинення вогню та обмін полоненими – обговорювався варіант обміну у форматі 1000 на 1000. Сьогодні, 23 травня, відбувся перший обмін полоненими. У суботу та неділю він продовжиться.

За словами міністра закордонних справ Туреччини, делегації України та Росії домовилися про наступну зустріч і надання письмових умов щодо припинення вогню.

До української делегації входили представники МЗС, Офісу президента, СБУ, розвідки та Генерального штабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Російська делегація мала нижчий рівень представництва – до Стамбула прибули помічник Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати виступають проти участі радника Путіна – Володимира Мединського – у мирних переговорах з українською делегацією.

Джерело : Bloomberg

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