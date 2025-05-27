Келлог розповів, де може пройти наступна мирна зустріч між Україною та РФ

Спецпредставник американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що США отримали від Києва перелік умов для мирної угоди і тепер очікують меморандум від Росії. А переговори можуть відбутися у Женеві.

Про це Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News.

Перелік умов для мирної угоди

За його словами, після отримання умов від Москви, можливо, відбудеться зустріч у Женеві.

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– Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви. Необхідно тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві, – сказав Келлог.

Він зауважив, що зустріч планувалася у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати.

– Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери – Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну, – сказав Келлог.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Тоді значних результатів сторонам не вдалося досягти. Однак вони домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, який відбувся у три етапи з 23 до 25 травня.

Раніше Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом щодо майбутнього мирного договору.

Раніше видання Axios розбиралося, чому американський президент Дональд Трамп уникає санкцій проти РФ та вірить у так званий меморандум миру від Путіна.

Джерело : Fox News

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