Скільки біженців з України в США та кого можуть депортувати з країни
Адміністрація США розглядає можливість спрямування до $250 млн, виділених на міжнародну допомогу, на фінансування виселення іноземців, які наразі мають тимчасовий захист у Сполучених Штатах, включаючи українців і гаїтян.
За даними цих документів, під ризиком примусової депортації можуть опинитися понад 200 тисяч українців, які отримали тимчасовий захищений статус під час президентства Джо Байдена.
Факти ICTV дізнавалися, яка кількість українських біженців у США.
Cкільки українців у США легально перебувають у країні за програмою U4U
Станом на кінець 2024 року, згідно з урядовими даними, у США перебувало близько 240 тисяч українців, що прибули в рамках програми Єднання заради України (U4U) за підтримки американських спонсорів.
Продовжити гуманітарний дозвіл або оформити інший тимчасовий легальний статус наразі неможливо, тисячі інших українців ризикують втратити документи і залишитися без правового статусу, що може призвести до депортації. Програма U4U заморожена.
Багато українців, які приїхали до США в межах програми U4U, мали дозвіл на проживання лише на два роки, тому вони почали подаватися на інші форми легального захисту, зокрема на статус тимчасового захисту (TPS).
Станом на вересень 2024 року 63 425 українців отримали статус тимчасового захисту (TPS).
Дональд Трамп доручив переглянути дію TPS для всіх країн. Адміністрація вже оголосила, що поступово скасує захист для понад пів мільйона осіб з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які прибули за програмою CHNV (схожою на Єдність заради України).
Активісти побоюються, що українці можуть стати наступними, адже війна триває, а інші легальні шляхи залишаються закритими.
Виконавча директорка Immigration Working Group for Ukraine, організації, яка допомагає українським сім’ям у США, заявила, що це реальна загроза для безпеки понад 240 тисяч українців.
Вона вважає, що ризик депортації або тривалого утримання під вартою дуже високий. Більшість українців в’їхали в США за гуманітарним дозволом, і зараз у них просто немає інших законних варіантів, якщо Міністерство внутрішньої безпеки не відновить розгляд заяв або Конгрес не ухвалить відповідний закон. Тож кількість українців у США під час війни може скоротитися.