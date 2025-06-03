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Ідея Путіна провалилася: Газпром відмовився від газового хабу в Туреччині

газпром
Фото: Depositphotos

Російський Газпром тихенько “відклав у довгий ящик” плани створення нового газорозподільного хабу в Туреччині.

Про це пише агентство Bloomberg.

Газпром відмовився від проєкту газового хабу в Туреччині

Оскільки газопроводи Північний потік не працюють, а транзит газу через Україну припинився 1 січня 2025 року, російський Газпром розглядав Туреччину, як “шлях до Європи”.

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Проте, як пише Bloomberg, після місяців розгляду варіантів у компанії дійшли висновку, що проєкт є невигідним, і переважно зупинили роботу.

Серед можливих причин, чому Газпром згорнув проєкт, журналісти називають називають обмежену пропускну спроможність турецьких газопроводів у південну Європу, а також небажання Анкари продавати газ спільно з компанією із РФ.

За таким сценарієм Газпром виступав би у ролі постачальника. Крім того, це суттєво обмежувало російський вплив на хаб.

Відмова від цього хабу для Газпрому закрила можливість відновити хоча б частину поставок газу до Європи, які приносили близько $8 млрд доходу на місяць.

Із пропозицією створити величезний газорозподільний хаб виступив ще у жовтні 2022 року російський диктатор Володимир Путін. Але, як повідомили джерела агентства, дехто в компанії від початку скептично ставився до цієї ідеї.

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