Трамп допустив участь США у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном
Президент США Дональд Трамп допустив можливість того, що Сполучені Штати приєднаються до врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Про це він заявив в інтерв’ю Рейчел Скотт з ABC News.
США можуть втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном
За словами глави Білого дому, на сьогодні Америка не бере участі в конфлікті між Єрусалимом і Тегераном, але “можливо, ми можемо втрутитися”.
Також Трамп зазначив, що не заперечує, якщо російський диктатор Володимир Путін виступить посередником у цьому конфлікті.
– Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми довго розмовляли про це, – сказав президент США.
Нагадаємо, глава Кремля зателефонував Трампу 14 червня. Вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін у розмові з Трампом висловив стурбованість через удари Ізраїлю по Ірану, заявивши, що це може ускладнити ситуацію в регіоні. Російський диктатор засудив дії Єрусалиму.
Трамп також назвав ситуацію тривожною, але вважає дії Ізраїлю ефективними.