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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Трамп допустив участь США у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль-Іран-Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп допустив можливість того, що Сполучені Штати приєднаються до врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це він заявив в інтерв’ю Рейчел Скотт з ABC News.

США можуть втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном

За словами глави Білого дому, на сьогодні Америка не бере участі в конфлікті між Єрусалимом і Тегераном, але “можливо, ми можемо втрутитися”.

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Також Трамп зазначив, що не заперечує, якщо російський диктатор Володимир Путін виступить посередником у цьому конфлікті.

– Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми довго розмовляли про це, – сказав президент США.

Нагадаємо, глава Кремля зателефонував Трампу 14 червня. Вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін у розмові з Трампом висловив стурбованість через удари Ізраїлю по Ірану, заявивши, що це може ускладнити ситуацію в регіоні. Російський диктатор засудив дії Єрусалиму.

Трамп також назвав ситуацію тривожною, але вважає дії Ізраїлю ефективними.

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Джерело: ABC News

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