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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Нідерланди офіційно визнали депортацію кримських татар актом геноциду

Нідерланди визнали депортацію кримських татар геноцидом
Фото: Pexels

Парламент Нідерландів офіційно визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Відповідну постанову підтримала нижня палата під час голосування.

Нідерланди визнали депортацію кримських татар геноцидом

У документі йдеться про масове виселення кримських татар, яке відбулося за наказом радянської влади в 1944 році. Автори постанови наголошують, що ця депортація, під час якої з півострова вивезли понад 190 тис. людей, має всі ознаки геноциду за сучасними міжнародними стандартами.

Також у постанові згадано, що після початку окупації Криму Росією у 2014 році кримські татари знову стали мішенню для репресій: багатьох безпідставно заарештовують, катують або вони зникають безвісти. У документі зазначено, що Росія “дуже ймовірно, що продовжує політику геноциду” проти кримськотатарського народу.

Зараз дивляться

Нідерландські депутати закликали уряд звернутися до інших країн ЄС, щоби визнання цього злочину відбулося одночасно в якомога більшій кількості держав.

Реакція України на підтримку Нідерландів

Після ухвалення постанови радник Президента України Андрій Сибіга подякував парламенту Нідерландів за таке рішення.

– Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації українського Криму, — написав він у соцмережах.

Андрій Сибіга наголосив, що визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не лише для встановлення правди та справедливості, а й для запобігання майбутнім злочинам.

Нідерланди стали сьомою країною у світі, крім України, яка офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Раніше це зробили, зокрема, Литва, Латвія, Канада, Польща, Естонія та Чехія.

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