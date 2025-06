Нідерланди офіційно визнали депортацію кримських татар актом геноциду

Парламент Нідерландів офіційно визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Відповідну постанову підтримала нижня палата під час голосування.

У документі йдеться про масове виселення кримських татар, яке відбулося за наказом радянської влади в 1944 році. Автори постанови наголошують, що ця депортація, під час якої з півострова вивезли понад 190 тис. людей, має всі ознаки геноциду за сучасними міжнародними стандартами.

Також у постанові згадано, що після початку окупації Криму Росією у 2014 році кримські татари знову стали мішенню для репресій: багатьох безпідставно заарештовують, катують або вони зникають безвісти. У документі зазначено, що Росія “дуже ймовірно, що продовжує політику геноциду” проти кримськотатарського народу.

Нідерландські депутати закликали уряд звернутися до інших країн ЄС, щоби визнання цього злочину відбулося одночасно в якомога більшій кількості держав.

Після ухвалення постанови радник Президента України Андрій Сибіга подякував парламенту Нідерландів за таке рішення.

I am grateful to the House of Representatives of the Netherlands for adopting the motion recognizing the Soviet regime’s 1944 mass deportation of Crimean Tatars as genocide.

This is a powerful gesture of solidarity with the Crimean Tatar people, who are still facing persecution…

— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) June 19, 2025