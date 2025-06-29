Зеленський і Макрон обговорили виробництво дронів Renault в Україні – МЗС Франції

Під час саміту НАТО у Гаазі президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили спільне виробництво дронів.

Мова йшла про виробництво безпілотників разом із компанією Renault на території України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу LCI.

Дрони Renault в Україні: про що домовилися Зеленський та Макрон

Він нагадав про критичну потребу України у підтримці та військовій допомозі для ефективної протидії російській агресії на фронті.

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Очільник МЗС зазначив, що Франція мобілізувала доходи, отримані від заморожених російських активів з початку повномасштабного вторгнення та перенаправила ці ресурси на підтримку України.

– Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити у співпраці з Україною, – заявив Барро.

Міністр нагадав про нещодавню заяву щодо спільного виробництва дронів з участю компанії Renault безпосередньо в Україні.

– Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна – це війна дронів і що солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбувся на початку тижня, – додав він.

Раніше очільник Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував плани щодо спільного виробництва дронів в Україні за участю французьких автомобільних та оборонних компаній.

Пізніше міністри оборони України та Франції продовжили обговорення деталей спільного виробництва зброї.

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