Німеччина веде переговори з Пентагоном про додаткові Patriot для Києва – Bloomberg

Німеччина веде активні переговори зі Сполученими Штатами про постачання Україні як мінімум двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Німеччина готова купити у США Patriot для України

Уряд канцлера Фрідріха Мерца готовий надати Києву дві додаткові системи Patriot, зокрема ракети-перехоплювачі, та повністю покрити витрати на необхідні поставки.

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Повідомляється, що Берлін запропонував Вашингтону угоду щодо Patriot кілька тижнів тому, і тепер рішення про передання обладнання перебуває в руках міністра оборони США Піта Гегсета.

Крім того, Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще як мінімум одну систему Patriot для закриття прогалин у протиповітряній обороні, оскільки Росія посилює свої атаки.

— Можу сказати, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії, — заявив головний прессекретар Мерца Стефан Корнеліус журналістам у Берліні в п’ятницю.

Планується, що міністр оборони Борис Пісторіус 14-15 липня відвідає Вашингтон для переговорів зі своїм американським колегою.

— Звичайно, Patriot також буде на порядку денному, — додав представник Міністерства оборони.

Німеччина вже відправила в Україну три системи Patriot зі своїх запасів, що становить чверть арсеналу Берліна.

Як зазначили в агентстві, це перевищує частку батарей Patriot, відправлених США до Києва.

Нагадаємо, що 2 липня Пентагон тимчасово припинив постачання деяких видів озброєнь до України, зокрема ракет, необхідних для ППО.

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