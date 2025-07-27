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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Атака БпЛА на Ленінградську область: скасовані авіарейси та проблеми зі зв’язком

Атака дронів на Росію
Фото: Факти ICTV

У Ленінградській області Росії лунають вибухи 27 липня. Я повідомляє телеграм-канал ASTRA, область атакують безпілотники.

Вибухи у Ленінградській області РФ

Зокрема, рух БпЛА було помічено у Гатчині, Всеволожську, Кронштадті та Волосовському районі.

У місцевих чатах очевидці пишуть, що чули вибухи та припускають, що деякі дрони могли бути збиті.

Зараз дивляться

Ще раніше губернатор області Олександр Дрозденко попереджав населення про потенційні загрози, пов’язані з безпілотниками.

Через вибухи у Ленінградській області аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі тимчасово припинив обслуговування рейсів.

У результаті понад 70 авіарейсів були затримані або скасовані.

Окрім цього, жителі Санкт-Петербурга повідомили про перебої в роботі мобільного інтернету після оголошення про загрозу з повітря.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого безпілотники атакували Волгоградську область РФ.

Дрони уразили електропідстанцію, розташовану поблизу залізничної гілки в селищі Октябрьський.

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