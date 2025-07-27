Атака БпЛА на Ленінградську область: скасовані авіарейси та проблеми зі зв’язком
У Ленінградській області Росії лунають вибухи 27 липня. Я повідомляє телеграм-канал ASTRA, область атакують безпілотники.
Вибухи у Ленінградській області РФ
Зокрема, рух БпЛА було помічено у Гатчині, Всеволожську, Кронштадті та Волосовському районі.
У місцевих чатах очевидці пишуть, що чули вибухи та припускають, що деякі дрони могли бути збиті.
Ще раніше губернатор області Олександр Дрозденко попереджав населення про потенційні загрози, пов’язані з безпілотниками.
Через вибухи у Ленінградській області аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі тимчасово припинив обслуговування рейсів.
У результаті понад 70 авіарейсів були затримані або скасовані.
Окрім цього, жителі Санкт-Петербурга повідомили про перебої в роботі мобільного інтернету після оголошення про загрозу з повітря.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого безпілотники атакували Волгоградську область РФ.
Дрони уразили електропідстанцію, розташовану поблизу залізничної гілки в селищі Октябрьський.