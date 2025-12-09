Між Таїландом та Камбоджею 8 грудня знову спалахнуло протистояння: обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні припинення вогню. Таїланд у понеділок заявив, що завдав авіаударів по території Камбоджі після того, як на кількох ділянках спірного кордону знову поновилися бої. 9 грудня військово-морські сили Таїланду проводять операцію у східній приморській провінції Трат.

Попереднє загострення на кордоні між Таїландом і Камбоджею відбулося в липні цього року. Тайські війська завдали кількох авіаударів по військових об’єктах на території Камбоджі.

Згодом Камбоджа і Таїланд погодилися оперативно напрацювати угоду про повне припинення бойових дій. Мирну угоду між країнами було підписано за участі президента США Дональда Трампа наприкінці жовтня, під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.

Де розташовані Таїланд та Камбоджа — читайте в нашому матеріалі.

Таїланд і Камбоджа на карті світу

Таїланд і Камбоджа – це дві країни, що розташовані в Південно-Східній Азії, поруч одна з одною. Розташовані на півострові Індокитай.

Таїланд на карті розташований трохи вище й правіше Камбоджі. У нього витягнута форма, яка тягнеться з півночі на південь аж до самого моря.

Де розташовані Камбоджа та Таїланд

Камбоджа на карті трохи менша за Таїланд і затиснута між сусідами. На заході вона межує з Таїландом, на півночі з Лаосом, а на сході з В’єтнамом. Таїланд же, крім Камбоджі, межує ще й з М’янмою на заході та з Малайзією на півдні.

Обидві країни мають вихід до моря. У Таїланду море з двох боків: на заході Андаманське, а на сході Сіамська затока, яка є частиною великого Південнокитайського моря. Камбоджа теж має берегову лінію, але тільки на півдні, де вона виходить до тієї ж Сіамської затоки.

Якщо говорити про природу, то в Таїланді багато гір, особливо на півночі, а в центрі є великі рівнини, де зосереджено життя країни, зокрема столиця Бангкок.

Камбоджа більш рівнинна, особливо навколо великого озера Тонлесап. Столиця Пномпень розташована там, де сходяться головні річки, включно з Меконгом.

Чому виник конфлікт між Таїландом та Камбоджею

За даними BBC, цей конфлікт має глибоке історичне коріння, адже все почалося ще понад сто років тому, коли після завершення французького колоніального правління в Камбоджі почали визначати кордони між країнами.

Він здебільшого пов’язаний із прикордонними суперечками, особливо навколо храму Преах Віхеа, а також із боротьбою за доступ до природних ресурсів: морських територій і родовищ корисних копалин. Один із головних осередків напруження – це територія навколо старовинного храму XI століття.

У 2008 році Камбоджа вирішила подати його до списку спадщини ЮНЕСКО, хоча храм розташований у спірній прикордонній зоні. Це викликало гостру реакцію Таїланду й стало поштовхом до збройних зіткнень. З того часу в регіоні періодично спалахували сутички, в яких гинули як військові, так і мирні мешканці по обидва боки.

У травні цього року напруга знову різко зросла, адже тоді загинув камбоджійський військовий. Це стало каталізатором найсерйознішої дипломатичної кризи між країнами за останнє десятиліття. Обидві держави відповіли взаємними обмеженнями.

Тож Камбоджа зупинила постачання електроенергії та інтернету з Таїланду, заборонила ввезення тайських овочів і фруктів. Паралельно війська з обох боків посилили свою присутність уздовж лінії розмежування.

