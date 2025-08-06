Дрони вдруге за добу атакували станцію Тацинська у Ростовській області: деталі

У ніч на 6 серпня дрони вдруге за добу атакували залізничну станцію Тацинська у Ростовській області РФ. З місця події очевидці публікували кадри, на яких видно пожежу.

Про вибухи та пожежу повідомляють низка російських Telegram-каналів.

Вибухи на станції Тацинська у Ростовській області

За словами місцевих жителів, у Тацинському районі пролунало щонайменше сім вибухів близько першої години ночі. Перед цим вони чули звук, характерний для дронів.

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За даними Telegram-каналу Astra, вибухи сталися на території залізничної станції, де розміщувалися вантажні цистерни.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що російська ППО нібито відбила атаку у Тацинському районі, а також ще у чотирьох – Каменську-Шахтинському, Каменському та Родіоново-Несветайському.

За його словами, на станиці Тацинський через загоряння трави біля житлового будинку евакуювали три сім’ї, а вогонь нібито оперативно загасили. Він заявив, що постраждалих не було.

Крім того на хуторі Золотарівка Родіоново-Несветайського району було пошкоджено лінії електропередачі – без світла залишилися майже 200 мешканців 87 будинків.

Нагадаємо, 5 серпня повідомляли про атаку дронів у Ростовській області РФ, а також пожежу, яка спалахнула на території залізничної станції Тацинська.

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