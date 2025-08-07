Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед переговорами з ним
Президент США Дональд Трамп спростував заяви про необхідність попередньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним перед його власними переговорами з очільником Кремля.
Трамп про зустріч з Путіним і Зеленським
Під час розмови з журналістами в американського лідера запитали, чи дійсно Путін має спершу зустрітися із Зеленським, а вже потім – з Трампом.
– Ні, не потрібно, – коротко відповів президент США.
Нещодавно представник Білого дому в коментарі виданню Politico зазначив, що зустріч Трампа з Путіним можлива лише після того, як російський диктатор проведе переговори з Зеленським.
За словами представника Білого дому, тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним можливий нібито лише після двосторонніх діалогів.
