Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед переговорами з ним

Президент США Дональд Трамп спростував заяви про необхідність попередньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним перед його власними переговорами з очільником Кремля.

Трамп про зустріч з Путіним і Зеленським

Під час розмови з журналістами в американського лідера запитали, чи дійсно Путін має спершу зустрітися із Зеленським, а вже потім – з Трампом.

– Ні, не потрібно, – коротко відповів президент США.

Нещодавно представник Білого дому в коментарі виданню Politico зазначив, що зустріч Трампа з Путіним можлива лише після того, як російський диктатор проведе переговори з Зеленським.

За словами представника Білого дому, тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним можливий нібито лише після двосторонніх діалогів.

Нещодавно політолог Володимир Фесенко проаналізував, що наскільки ймовірним є тристоронній формат переговорів між США, Росією та Україною, а також чи може це свідчити про зміну підходу президента США Дональда Трампа до війни.

