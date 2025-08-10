Перед зустріччю Трампа та Путіна у Кремлі згадали про претензії на Аляску — ISW

Російські чиновники напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним згадали про претензії Росії на Аляску.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські наративи про претензії на Аляску

Так, помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що американський штат Аляска є логічним місцем зустрічі Трампа та Путіна, оскільки США і Росія є близькими сусідами через Берингову протоку і мають спільні економічні інтереси на Алясці та в Арктичному регіоні.

Зараз дивляться

Російський перемовник і гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв, який був присутній на зустрічі Путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа, назвав Аляску “американкою російського походження” і зауважив, що Аляска відображає зв’язки між США і Росією.

А ще Кирило Дмитрієв заявив про історичні зв’язки Аляски з Російською православною церквою та військову й економічну присутність Росії на Алясці у минулому.

Як повідомляють аналітики ISW, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у січні 2024 року заявив, що США нібито повинні повернути Аляску Росії. Голова Держдуми В’ячеслав Володін у липні 2022 року пригрозив, що Росія зажадає повернення Аляски як своєї власності, якщо США заморозять російські закордонні активи.

Російські пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скабеєва у 2024 році також неодноразово заявляли, що США повинні повернути Аляску Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із кремлівським диктатором Путіним. Переговори мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці.

Видання The Washington Post вважає, що Путін хоче отримати від України Донбас в обмін на припинення вогню. Проте позиція Києва та європейських партнерів є категоричною – жодних територіальних поступок загарбнику.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.