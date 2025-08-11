Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обмовився, що у п’ятницю він поїде до Росії, щоб зустрітися із диктатором Володимиром Путіним. Через кілька хвилин він уточнив, що все ж Путін прилетить до США.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі у понеділок, 11 серпня.

Зустріч Трампа з Путіним 15 серпня

– Знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п’ятницю я їду до Росії. Мені не подобається перебувати тут і говорити про те, наскільки небезпечною, брудною й огидною стала колись прекрасна столиця, – сказав він.

Раніше американська та російська сторони заявляли, що зустріч має відбутися на Алясці у Сполучених Штатах.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп уточнив, що зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня все ж на Алясці.

– Путін приїжджає до нашої країни. Не ми до нього, – заявив Трамп.

Президент США додав: Я збираюся поговорити з Путіним і скажу йому, що ви маєте покласти цьому край.

За словами Трампа, диктатор Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що Москва намагається перетворити заплановану зустріч Трампа та Путіна не на реальні мирні переговори, а на інструмент для роз’єднання США та Європи.

